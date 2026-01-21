El nuevo embajador de Haití ante la OEA presenta sus cartas credenciales

El nuevo Representante Permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jean Josué Pierre. ( FUENTE EXTERNA )

El nuevo Representante Permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jean Josué Pierre, presentó este miércoles sus cartas credenciales al secretario general Albert R. Ramdin, durante una ceremonia realizada en la sede de la Organización en Washington, DC.

Durante su presentación, el embajador Pierre afirmó que "nuestro compromiso con los valores en los que se basa esta organización regional: democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional, refleja los desafíos que mi país enfrenta actualmente y que debe superar".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/oea-148ceb43.jpg

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, aseguró que "en la Secretaría General encontrarán un socio comprometido y sólido, dispuesto a trabajar de manera constructiva, a escuchar con respeto y a traducir el diálogo en resultados, siempre en apoyo del pueblo haitiano y sus aspiraciones".

Asimismo, enfatizó que "usted asume sus responsabilidades en un momento crucial para su país y para el hemisferio".

Trayectoria

El Embajador Pierre es diplomático de carrera. Ha prestado servicio en países como Francia y Suiza y ha ocupado altos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país.

