Bloqueos afectaron vías principales de Puerto Príncipe

Varias zonas de Puerto Príncipe amanecieron este miércoles bloqueadas con neumáticos en llamas y barricadas, de acuerdo con reportes de medios locales.

Según las informaciones, los incidentes se registraron en zonas como Bourdon, Pèlerin y Pétion-Ville, hasta que intervino la Policía Nacional de Haití para despejar las vías afectadas.

En un comunicado, el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, condenó los múltiples bloqueos registrados en las principales arterias de la capital haitiana.

"Estas acciones suponen una grave amenaza para la libertad de circulación de los ciudadanos, obstaculizan el funcionamiento normal de las actividades económicas y sociales y amenazan la cohesión nacional", detalla el comunicado.

El documento señala que el jefe de Gobierno reafirmó que "nadie, bajo ningún pretexto, secuestrará el espacio público en detrimento de la población".

"Manteniéndose abierto al diálogo republicano, el primer ministro apela al alto sentido de responsabilidad ciudadana y recuerda que las demandas, independientemente de su naturaleza o legitimidad, deben expresarse exclusivamente en el marco de las leyes de la República y con respeto al orden público", agrega el comunicado.

Medios locales señalan que, hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de los hechos.

Calendario político

Dos fechas clave marcan el calendario político de Haití en 2026. El siete de febrero concluye de manera oficial el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT).

El 30 de agosto, según el Consejo Electoral Provisional, deberían celebrarse las primeras elecciones generales en una década.