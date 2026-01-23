Tensión en Haití: Estados Unidos rechaza intento de destitución del primer ministro por parte CPT

Cinco miembros del Consejo Presidencial de Haití exigen la destitución del primer ministro. ( EFE )

El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su apoyo "inquebrantable" a la estabilidad y seguridad de Haití, rechazando enérgicamente los intentos de destituir al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, por parte de miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT).

Según la diplomacia estadounidense, el reciente anuncio del CPT de buscar la destitución de Fils-Aimé es "ilegal".

¿Qué implica la destitución del primer ministro en Haití?

El Departamento de Estado señaló que el mandato del primer ministro Fils-Aimé sigue siendo esencial para avanzar en la lucha contra las bandas armadas que azotan a Haití y restaurar la seguridad y mantener el orden en el país.

Las declaraciones se dan en medio de crecientes tensiones internas en Haití, luego de que cinco de los siete miembros con derecho a voto del Consejo Presidencial de Transición firmaran una resolución en la que exigen la destitución de Fils-Aimé.

Te puede interesar Cinco miembros del Consejo Presidencial de Haití exigen la destitución del primer ministro

Los firmantes de la resolución han sido identificados como Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Leslie Voltaire, Fritz Alphonse Jean y Edgard Leblanc. La resolución busca ser enviada a la Gaceta Oficial para su publicación oficial, lo que podría marcar un nuevo capítulo en la inestabilidad política de Haití.

Reacciones y advertencias del Departamento de Estado

Este desarrollo llega en un contexto delicado, ya que el mandato del actual Consejo Presidencial de Transición vence el próximo 7 de febrero.

Estados Unidos ha advertido que cualquier intento de modificar la composición del gobierno durante este período de transición será interpretado como un obstáculo para los esfuerzos de restauración de la seguridad y la estabilidad básica en Haití.

El diario Port-au-Prince Post informa que los firmantes presionan al presidente del Consejo Presidencial, Laurent Saint-Cyr, para que el documento se publique inmediatamente en la gaceta oficial o de lo contrario puede ser destituido del cargo.

Saint-Cyr no quiere cambiar el gobierno a dos semanas del final del mandato del CPT, de acuerdo con los medios locales.

El subsecretario del Departamento de Estado estadounidense, Christopher Landau, añadió que Estados Unidos "consideraría que cualquiera que apoye una medida tan disruptiva que favorezca a las bandas (pandillas) está actuando en contra de los intereses de Estados Unidos, la región y el pueblo haitiano, y actuará en consecuencia".