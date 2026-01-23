La OEA llama a actores haitianos a actuar con responsabilidad ante incertidumbre política

Miembros del Consejo Presidencial de Haití reunidos. La OEA reiteró su respaldo a una transición limitada en el tiempo y orientada al restablecimiento de la seguridad y la celebración de elecciones. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo un llamado a los actores políticos y a las fuerzas vivas de Haití a actuar con responsabilidad, en favor de la paz y del bienestar del pueblo haitiano, en medio de la persistente incertidumbre sobre el proceso de transición política en el país.

La Secretaría General reiteró que Haití sigue siendo una prioridad para el organismo y reafirmó su compromiso de apoyar una gobernanza estable y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

En un comunicado, la OEA recordó que el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) está previsto que concluya el 7 de febrero de 2026, de conformidad con el Acuerdo del 3 de abril de 2024, y subrayó que las decisiones sobre los futuros arreglos de gobernanza corresponden al liderazgo haitiano y a los actores nacionales.

No obstante, señaló que cualquier mecanismo de transición debería ser claramente definido, limitado en el tiempo y orientado a resultados, con énfasis en el restablecimiento de la seguridad y la organización de elecciones.

El pronunciamiento se produce en un contexto de divisiones internas dentro del CPT, cuyos miembros no han logrado consensuar una propuesta única para la continuidad del Gobierno.

De acuerdo con medios haitianos, cinco miembros del CPT, de los siete con derecho a voto del organismo, firmaron una resolución en la que exigen la destitución del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

En este escenario, Estados Unidos advirtió que cualquier intento del Consejo de modificar la composición del Gobierno antes del vencimiento de su mandato sería considerado un acto que socava los esfuerzos para recuperar la estabilidad y la seguridad básicas en Haití.

La división en el Consejo Presidencial está vinculada a los cuestionamientos a la gestión del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, a quien algunos consejeros acusan de no colaborar con el órgano transitorio.

Esta situación llevó al presidente del CPT, Laurent Saint-Cyr, a exhortar a la unidad, la sensatez y la responsabilidad nacional en favor del interés superior del pueblo haitiano.

Haití atraviesa además una grave crisis de seguridad. De acuerdo con la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), más de 8,100 asesinatos se registraron entre enero y noviembre de 2025, en un contexto de violencia armada intensificada por la acción de bandas. Las autoridades han declarado 2026 como año electoral, con elecciones legislativas y presidenciales previstas para los próximos meses, en medio de un escenario que la OEA calificó como crítico.

Endurecen seguridad en palacio presidencial

Medios haitianos aseguran que la villa presidencial se encuentra bajo fuertes medidas de seguridad desde la noche del jueves, con vehículos blindados apostados en las inmediaciones.

El medio Radio Télé Métronome señala que fuentes policiales han confirmado cambios en el equipo de seguridad del Palacio Nacional, considerada "una zona volátil" por el clima político que incide en Haití.