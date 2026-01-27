Caricom llama al Ejecutivo de Haití a la sensatez y unidad para que país pueda celebrar elecciones

Caricom llamó a todos los interesados haitianos a poner el futuro de su pueblo y su país por encima de todo. ( FUENTE EXTERNA )

La Comunidad del Caribe (Caricom) expresó este martes su "profunda preocupación" por la crisis interna que atraviesa el Consejo Presidencial de Transición de Haití, luego del intento fallido de algunos de sus miembros por destituir al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, un hecho que para la organización amenaza con agravar el ya frágil proceso de transición política del país.

Mediante un comunicado publicado en su portal web, la Caricom señaló que el Estado haitiano atraviesa un momento delicado, en el que se requiere "urgentemente" que los miembros del Ejecutivo haitiano actúen con estabilidad y sensatez en la toma de decisiones, priorizando el bienestar del pueblo haitiano.

Precisó que de conformidad con lo dispuesto en el decreto fundacional del Consejo Presidencial de Transición y en el Acuerdo Político del 3 de abril de 2024, el mandato del Consejo Presidencial de Transición finalizará el 7 de febrero de 2026.

Situación más complicada

La Comunidad resaltó que el estancamiento actual en el Consejo Presidencial de Transición de Haití, tras los "esfuerzos infructuosos de algunos miembros para destituir al primer ministro, complica aún más un proceso de transición de gobierno ya de por sí complejo".

Mientras tanto, lamentó que el pueblo haitiano continúa sufriendo una violencia y privaciones inimaginables.

"Esto es inaceptable. Es crucial que las partes interesadas dejen de lado sus diferencias para alcanzar el consenso. El Grupo de Personas Eminentes de la Caricom permanece a disposición de todas las partes interesadas para facilitar el acuerdo entre las múltiples propuestas existentes", deploró la Caricom.

Futuro del pueblo haitiano

La organización dice que espera que se ponga fin a la fragmentación actual, que sólo beneficia a las pandillas, y que se restablezca una estabilidad política duradera, seguridad y paz en Haití, para que se puedan celebrar elecciones y la atención se vuelva a centrar en el crecimiento económico y el desarrollo sostenible para beneficio de todos los haitianos.

Caricom llamó a todos los interesados haitianos a poner el futuro de su pueblo y su país por encima de todo, y a actuar con responsabilidad, urgencia y patriotismo.