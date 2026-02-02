Fuerza contra pandillas afirma que ya opera en Haití para apoyar seguridad y proteger civiles

Fotografía de la cuenta oficial en X @GSForceHaiti que muestra a integrantes de la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) durante un operativo. ( FUENTE EXTERNA )

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) de Haití aseguró este lunes que ya se encuentra operativa en el país, con una misión clara: apoyar a las autoridades haitianas en el restablecimiento de la seguridad, la protección de los civiles y el fortalecimiento del Estado de derecho.

A través de un hilo publicado en su cuenta de X, la GSF resaltó que sus operaciones se llevan a cabo en coordinación con las instituciones haitianas, respetando la soberanía nacional y los estándares legales internacionales.

"Proteger a los civiles sigue siendo la máxima prioridad. El GSF se centra en reducir la violencia relacionada con las pandillas que perturba la vida diaria, el acceso a los servicios y la actividad económica", sostuvo la información.

La fuerza precisó que opera bajo "estrictas reglas de participación, con la responsabilidad, los derechos humanos y el respeto por la ley guiando cada acción".

Tiempo para lograr seguridad

La GSF reconoció que restaurar la seguridad en Haití es un proceso que requiere tiempo, al tiempo que señaló que "sigue comprometida con esfuerzos sostenidos y coordinados en apoyo de un Haití más seguro".

Asimismo, recordó que la misión opera a solicitud de las autoridades haitianas y trabaja en apoyo de las instituciones nacionales, respetando la soberanía y las leyes del país.

Además, recalcó que los países socios han prometido agentes policiales, equipos, capacitación y recursos financieros para reforzar la capacidad de Haití de enfrentar la violencia de las pandillas.

Primeros contingentes

A finales de enero de 2026, el representante especial de la GSF, Jack Christofides, anunció que los primeros contingentes llegarán a Haití en abril próximo y que para octubre está previsto el despliegue integral de esta entidad aprobada por la ONU.

Christofides realizó este anuncio en una reunión realizada en Nueva York con el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez.

The Gang Suppression Force is now operational in Haiti with a clear mission: support Haitian authorities in restoring security, protecting civilians, and strengthening the rule of law.



La Force de répression des gangs est désormais opérationnelle en Haïti, avec une mission... pic.twitter.com/hEjd95Vcon — Gang Suppression Force - Haiti (@GSForceHaiti) February 2, 2026