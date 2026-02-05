Policía de Haití recibe tres vehículos blindados donados por Corea del Sur

La Policía Nacional de Haití (PNH) recibió este jueves tres vehículos blindados con orugas, donados por el Gobierno de la República de Corea del Sur, en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral con el Estado haitiano.

La entrega fue comunicada por la entidad del orden en su cuenta de X.

La entrega de estos equipos tiene como objetivo reforzar la capacidad operativa de la PNH en sus acciones de seguridad, particularmente en la lucha contra las bandas armadas y grupos terroristas que operan en distintas zonas del país.

Las autoridades destacaron que esta donación forma parte del apoyo internacional destinado a fortalecer las instituciones de seguridad de Haití, en un contexto marcado por importantes desafíos en materia de orden público y protección ciudadana.

La cooperación entre Haití y Corea del Sur se mantiene activa en diferentes áreas estratégicas, reafirmando el compromiso de ambas naciones con la estabilidad, la seguridad y el fortalecimiento institucional del país.

Los buques de guerra de EE. UU.

En el mismo contexto de apoyo internacional a la seguridad de Haití, Estados Unidos envió hace unos días a las costas de Puerto Príncipe tres buques de guerra, los cuales forman parte de la Operación Lanza del Sur.

De acuerdo con las autoridades, este despliegue naval tiene como finalidad contribuir a las labores de seguridad marítima y al fortalecimiento de los esfuerzos regionales para restablecer el orden y la estabilidad en el país.

Las autoridades haitianas valoraron positivamente estas acciones de cooperación, que se suman a los esfuerzos internacionales dirigidos a apoyar a Haití frente a los desafíos actuales en materia de seguridad y protección ciudadana.