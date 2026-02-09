Comicios y las bandas, retos de la nueva gestión en Haití

Tras sortear una crisis en el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití en enero pasado, donde la mayoría de sus miembros buscaban destituirlo, Alix Didier Fils-Aimé, recibió el sábado, cuando concluyó el periodo del consejo, el traspaso de poder. Esto gracias al apoyo de Estados Unidos que envió tres buques de guerra a las costas haitianas. Como primer ministro, Fils-Aimé encabeza ahora una nueva etapa política marcada por el respaldo internacional, pero también por desafíos en materia de seguridad y organización electoral.

El presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT), Laurent Saint-Cyr, transfirió las riendas del país a Fils-Aimé, en medio de una profunda crisis institucional, surgida desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021, y de la violencia provocada por las pandillas.

Fils-Aimé prometió resolver el problema de la inseguridad con medidas severas contra las bandas armadas, al tiempo que llamó a la unidad a los sectores para enfrentar las dificultades.

"Nuestra unión nos hará invencibles juntos en torno a la hoja de ruta: seguridad, elecciones, recuperación económica (...). Reconstruiremos Haití. Ese es nuestro pacto republicano. Las bandas y quienes las apoyan serán perseguidas. El Estado recuperará cada zona ocupada hasta el día en que todos los niños puedan ir al colegio sin miedo", declaró.

Tras encabezar un Consejo de Ministros, Fils-Aimé aseguró que todas las estructuras del Estado se movilizarán para organizar elecciones inclusivas, de modo que el poder sea entregado a líderes libremente elegidos por el pueblo.

"Mi Gobierno no dará marcha atrás. Mi Gobierno cumplirá con su deber hasta el final. Las bandas y sus cómplices no encontrarán refugio. La Policía y las Fuerzas Armadas, actuarán con rigor, coordinación y continuidad. No habrá descanso ni tregua hasta que nuestras familias puedan vivir en paz", prometió.

Ante el cambio de gobierno, República Dominicana y Estados Unidos respaldaron a la nueva autoridad en Haití confiando en que dirigirá una transición pacífica hacia los comicios y enfrentará la inseguridad.

Cohesión en Haití

El Gobierno dominicano exhortó al liderazgo político haitiano a preservar la cohesión institucional y mantener el respaldo a las nuevas autoridades, al considerar que ese país atraviesa un momento "particularmente delicado".

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que la comunidad internacional necesita señales claras de consenso y responsabilidad por parte de los dirigentes haitianos, y destacó que la población espera un gobierno capaz de encaminar al país hacia la normalidad institucional.

Respaldo de EE.UU.

Estados Unidos expresó su respaldo al nuevo Gobierno interino.

A través de una publicación en la red social X, las autoridades estadounidenses subrayaron que los esfuerzos para recuperar la seguridad deben ser liderados por los propios haitianos y reafirmaron su compromiso de cooperación con las autoridades locales y con socios regionales, en un contexto marcado por serios desafíos de gobernabilidad.

Las elecciones Desde el ámbito diplomático, el excónsul de Haití en RD, Edwin Paraison, sostuvo que el cambio no representa un vacío de poder, como han señalado algunos sectores, sino una transición prevista dentro del sistema político haitiano. Paraison reconoció que las nuevas autoridades "enfrentan un escenario complejo", pero consideró que existe una "ventana de esperanza" impulsada por el respaldo de EE. UU. "La prioridad número uno es restablecer el orden para las elecciones", concluyó Paraison.