El Papa León XIV nombra a Monseñor Jude Thaddeus Okolo como nuevo Nuncio Apostólico en Haití

La Santa Sede ha designado oficialmente al arzobispo nigeriano de 69 años, Monseñor Jude Thaddeus Okolo, para ocupar el cargo de Nuncio Apostólico en Haití. El nombramiento, realizado por el Papa León XIV, representa el regreso de un diplomático experimentado a una nación que ya conoce y con la que mantiene un vínculo estrecho.

La sede de la Nunciatura Apostólica en Puerto Príncipe se encontraba vacante desde enero de 2024, cuando el difunto Papa Francisco trasladó al anterior representante, Monseñor Francisco Gerardo Escalante Molina, a una nueva misión en Japón.

El anuncio oficial de la transferencia de Okolo, quien hasta ahora se desempeñaba como nuncio en la República Checa, fue emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el miércoles 11 de febrero de 2026.

Trayectoria y vínculo con Haití

Monseñor Okolo cuenta con una amplia experiencia previa en la región, ya que durante la década de 1990 ejerció una misión diplomática en Haití, lo que le permitió comprender a fondo las realidades sociales, políticas y pastorales del país.

Su perfil es descrito como el de un diplomático de carrera con una sólida trayectoria en África, Europa y el Caribe, habiendo representado al Santo Padre en países como República Centroafricana, Chad, Irlanda, República Dominicana y como delegado apostólico en Puerto Rico.

Formación y habilidades

Nacido en Nigeria en 1956 y ordenado sacerdote en 1983, el nuevo nuncio posee un doctorado en Derecho Canónico y un diploma en Estudios Diplomáticos.

Además, es reconocido por ser políglota, dominando idiomas como el francés, español, inglés, italiano y alemán, lo que se considera un activo mayor para su labor de mediación y diálogo institucional.

Misión y esperanza

La llegada de Monseñor Okolo es interpretada como una señal clara de la atención que el Vaticano presta a Haití en su contexto nacional actual. Su misión principal será fortalecer los lazos entre la Santa Sede y el Estado haitiano, acompañar a la Iglesia local y promover la paz y la justicia en la nación.

Ante este nuevo nombramiento, la Nunciatura Apostólica en Haití ha hecho un llamado a la solidaridad espiritual, solicitando oraciones por el éxito de su gestión bajo la intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.