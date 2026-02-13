EE. UU.: bandas haitianas están a la defensiva pese a 12 mil combatientes en sus filas

Henry Wooster, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, testifica ante el Subcomité de Asignaciones del Senado sobre Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados el martes 10 de febrero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

En un testimonio ante el Subcomité de Asignaciones del Senado de los Estados Unidos, el encargado de negocios de la Embajada en Puerto Príncipe, Henry T. Wooster, informó que, por primera vez desde 2021, las fuerzas de seguridad han logrado poner a las bandas criminales a la defensiva.

El diplomático subrayó que el objetivo central de la política estadounidense es alcanzar una "estabilidad de base" para evitar el colapso del Estado haitiano y frenar la migración masiva ilegal hacia las costas norteamericanas.

Avances en seguridad y designación terrorista Durante su intervención, Wooster detalló que en 2025 Estados Unidos designó a las coaliciones criminales "Viv Ansanm" y "Gran Grif" como organizaciones terroristas extranjeras (FTO).

Actualmente, se estima que la población de estas bandas ronda los 12,000 miembros, con un núcleo de 3,000 combatientes altamente armados y experimentados que representan la mayor amenaza.

El cambio en la dinámica del conflicto se atribuye a la acción conjunta de la Policía Nacional de Haití (PNH), las Fuerzas Armadas de Haití (FAd´H) y la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) autorizada por la ONU, apoyada por contratistas militares privados contratados por el gobierno haitiano. Estas operaciones han introducido activos de aviación y armamento avanzado que han alterado la "geometría de la lucha".

Transición política y elecciones en el horizonte En el ámbito político, se informó que el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) expiró hace apenas 72 horas. No obstante, bajo el liderazgo de Laurent Saint-Cyr, el consejo aprobó un decreto que establece un cronograma para celebrar elecciones en 2026, buscando poner fin a una década sin procesos electorales y a cinco años de gobiernos no electos tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Despliegue internacional y fortalecimiento policial Wooster anunció que, bajo la Resolución 2793 del Consejo de Seguridad de la ONU, se ha autorizado el despliegue de una fuerza de 5,500 efectivos militares y policiales provenientes de 15 países. Las primeras unidades llegarán en abril de 2026, y las operaciones de limpieza están programadas para comenzar en mayo.

Iniciativas

Para garantizar que estos avances sean sostenibles, Estados Unidos impulsa las siguientes iniciativas:

Iniciativa "P-4000": Un programa para integrar a 4,000 nuevos oficiales a la PNH en un periodo de 16 meses; los primeros 900 cadetes se graduaron en enero pasado.

Apoyo a las FAd´H: Autorización de asistencia no letal para modernizar el ejército haitiano, enfocándose en ingeniería y respuesta ante desastres.

Reautorización de HOPE/HELP: Programas de preferencia comercial vitales para la industria textil, que es el mayor empleador formal del país y ofrece una alternativa económica frente al reclutamiento de las bandas.

Finalmente, el diplomático enfatizó que la seguridad será "fugaz" si no se mejoran las condiciones económicas y si no se logra un gobierno elegido por el pueblo haitiano. "El progreso es alcanzable si invertimos estratégicamente para que Haití recupere la capacidad de asegurar su propio territorio", concluyó Wooster.