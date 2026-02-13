Líder de pandilla haitiana aparece patrocinando actividades del carnaval en Puerto Príncipe

Johnson André, alias "Izo", aparece cantando sobre un camión durante una actividad carnavalesca en Village de Dieu, Puerto Príncipe, en un video difundido en TikTok. ( FUENTE EXTERNA )

Un video difundido en redes sociales muestra al líder de la pandilla (Baz 5 Segond), Johnson André, alias "Izo", participando y patrocinando actividades aparentemente vinculadas al carnaval de Haití 2026 en el sector Village de Dieu, en Puerto Príncipe.

En las imágenes, publicadas el pasado 3 de febrero en su propia cuenta de Tiktok, se observa a Izo cantando sobre un camión frente a decenas de personas durante una celebración callejera, en lo que aparenta ser una comparsa carnavalesca realizada en la zona que controla el grupo armado.

El mensaje que aparece junto al audiovisual dice: "Izo vilaj kanaval 2026", acompañado de emojis de corazón y una bandera de Haití.

Johnson André, conocido como "Izo Lucifer" o "Izo Vilaj de Dye", es señalado como uno de los jefes de pandillas más influyentes del país y mantiene dominio territorial en Village de Dieu, una región considerada estratégica para estructuras criminales en la capital haitiana.

Carnaval haitiano 2026

El hecho ocurre en medio de la organización del carnaval nacional de 2026, que según el periódico haitiano Le Nouvelliste no tendrá una ciudad anfitriona única, sino que será descentralizado y se celebrará en varios municipios del país con apoyo gubernamental.

De acuerdo con ese medio, las festividades se realizarán en capitales departamentales y otras localidades, bajo el lema "Haití Adelante".

Hasta el momento, las autoridades haitianas no han emitido una reacción oficial sobre la presencia del líder criminal en actividades relacionadas con el carnaval ni sobre un posible financiamiento de eventos festivos por parte de grupos armados.