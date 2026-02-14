Los retos que deberá enfrentar Alix Didier Fils-Aimé en su gestión de gobierno en Haití

Tras asumir el poder el pasado 7 de febrero, el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé enfrenta una etapa decisiva para su liderazgo en medio de la profunda crisis política, institucional y de seguridad que atraviesa su país.

De acuerdo con el medio local Le Nouvelliste, el jefe de Gobierno, pese a contar con el respaldo de Estados Unidos, debe actuar con rapidez y eficacia, consciente de que no dispone de margen para un período de prueba. Su capacidad para estabilizar la nación y organizar elecciones pacíficas será determinante.

Recomposición y depuración del gabinete

Uno de los principales desafíos señalados por el periódico es la recomposición del gabinete ministerial. Según el análisis, varios ministros actuales llegaron al cargo respaldados por sectores específicos o por un consejero presidencial, sin mostrar resultados concretos frente a la crisis.

El primer ministro deberá decidir el destino de funcionarios salpicados por escándalos y evaluar la fusión o eliminación de ministerios considerados ineficientes en un contexto de violencia ejercida por pandillas contra la población.

Acciones para la recuperación institucional y financiera

Asimismo, enfrenta el reto estructural de una administración pública con baja capacidad de ejecución, que no logra absorber más del 35 % de las inversiones públicas anuales, situación que, según recuerda el medio, ya había sido diagnosticada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recuperación institucional y financiera

Entre los pendientes gubernamentales destacan la recuperación de los servicios de la central hidroeléctrica de Péligre, el fortalecimiento logístico y operativo de las Fuerzas Armadas de Haití (FAD´H) y las investigaciones por presunta corrupción en el Ministerio de Defensa.

El diario también señala la necesidad de reconstruir el sistema escolar público tras su colapso, fortalecer la seguridad territorial con apoyo de autoridades locales y reactivar un plan efectivo para apoyar a empresas destruidas o llevadas a la quiebra por la violencia.

En el ámbito agrícola, el desafío es incrementar la producción y avanzar hacia la soberanía alimentaria, en un país donde 5.7 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria.

Además, Fils-Aimé deberá buscar cooperación internacional para sanear las finanzas públicas y alinearlas con las necesidades reales de la población. Su decisión de mantener bajo su control el Ministerio de Economía y Finanzas ha generado cuestionamientos, en medio de llamados a priorizar reformas profundas.

Revisión de decretos polémicos

Otro reto clave es la revisión de los decretos aprobados junto al Consejo Presidencial de Transición (CPT), entre ellos los relacionados con el Alto Tribunal de Justicia y la difamación, calificados por Le Nouvelliste como iniciativas "anacrónicas y peligrosamente antidemocráticas".

Cuatro organizaciones de la sociedad civil —Nègès Mawon, Nou Pap Domi, POHDH y RNDDH— han solicitado la derogación del decreto sobre el Alto Tribunal de Justicia, al considerar que podría favorecer la impunidad en casos de corrupción y reforzar el control político sobre el poder judicial.

El primer ministro deberá decidir si mantiene o revoca estos instrumentos legales y si revisa el decreto electoral, en un contexto donde diversos actores políticos aspiran a participar en los próximos comicios.

Seguridad y brigadas de autodefensa

La situación de seguridad representa uno de los mayores desafíos. El medio advierte sobre el riesgo de que las brigadas de autodefensa evolucionen hacia nuevas pandillas o grupos armados, especialmente ante denuncias —bajo investigación— de entrega de armas y municiones oficiales a algunas de estas estructuras.

Para Le Nouvelliste, la gestión de este fenómeno, junto con la revisión de los decretos y la reorganización gubernamental, marcará la solidez política de Fils-Aimé en una etapa en la que su liderazgo está sometido a una intensa presión interna y externa.

En este escenario, el primer ministro enfrenta una prueba decisiva: consolidar la autoridad del Estado, recuperar la institucionalidad y sentar las bases para una transición estable en Haití.