Ola de secuestros agrava crisis de seguridad en Puerto Príncipe

Los secuestros han aumentado especialmente entre Delmas 19, Delmas 31, Delmas 33 y Delmas 75, comunas del caso metropolitano de Puerto Príncipe. ( EFE )

La capital de Haití, Puerto Príncipe, enfrenta desde hace varias semanas un incremento sostenido de secuestros, modalidad delictiva utilizada por bandas armadas para obtener recursos económicos mediante el cobro de rescates.

De acuerdo con informaciones publicadas por el medio local Le Nouvelliste, estos hechos se han intensificado sobre todo en sectores del municipio de Delmas, entre ellos Delmas 19, Delmas 31, Delmas 33 y Delmas 75, zonas que registran una fuerte presencia de grupos armados.

La defensora de derechos humanos Marie Yolène Gilles, integrante de la Fundación Je Klere, confirmó el incremento de los casos. En declaraciones al periódico, advirtió que Delmas "se está convirtiendo en una zona roja".

"No se puede hablar de un resurgimiento. Las familias simplemente se negaban a declarar, pero los secuestros no han disminuido", afirmó Gilles, al subrayar que el fenómeno ha persistido incluso cuando no siempre se formalizan las denuncias.

Según la publicación, la activista señaló que la mayoría de las víctimas estarían retenidas en Fontamara, barrio ubicado en la zona sur del área metropolitana, señalado en reiteradas ocasiones por la presencia de bandas armadas.

Testimonios recogidos por el diario indican que entre los rehenes se encuentran un sacerdote, un abogado y un magistrado, mientras los secuestradores exigen sumas elevadas de dinero para su liberación.

Secuestro frustrado

En medio de este contexto, la Policía Nacional de Haití frustró la noche del miércoles 11 de febrero de 2026 un intento de secuestro en Delmas 75. Según el reporte, los presuntos secuestradores, que se desplazaban en una camioneta, huyeron tras un intercambio de disparos con las fuerzas del orden.

Ambos vehículos quedaron abandonados en la vía pública, mientras los sospechosos escaparon en motocicletas. Al menos uno de los presuntos delincuentes murió durante el incidente, y la víctima —un profesor universitario por quien se exigía rescate— fue liberada.

Asimismo, Le Nouvelliste informó que el viernes 13 de febrero se registró otro secuestro en Delmas 55. De acuerdo con testigos, los responsables vestían uniformes policiales y montaron un falso control de tránsito para interceptar a la víctima.

El medio señala que no es la primera vez que se reportan secuestros perpetrados por individuos que se hacen pasar por agentes del orden.

El aumento de estos hechos refleja el deterioro de la seguridad en la capital haitiana, donde las bandas continúan expandiendo sus métodos de financiamiento y control territorial.