Ofrecen recompensa de hasta US$1 MM por líder de banda haitiana acusado de secuestrar estadounidense

La Embajada de Estados Unidos en Haití informó este miércoles sobre la publicación de una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca a la identificación o localización de Johnson André, alias "Izo", líder de la pandilla haitiana Baz 5 Segond por el secuestro de un estadounidense.

Johnson André, conocido como "Izo Lucifer" o "Izo Vilaj de Dye", es señalado como uno de los jefes de pandillas más influyentes del país y mantiene el dominio territorial en Village de Dieu, una región considerada estratégica para las estructuras criminales en la capital haitiana.

Según el anuncio, el programa "Recompensas por la Justicia" (RFJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática, ofrece hasta un millón de dólares y la posibilidad de reubicación a quienes proporcionen información sobre André.

"Andre y su banda de criminales están pidiendo rescates; familias están sufriendo. Detengamos estos crímenes", reza un mensaje colocado en la cuenta de X del programa RFJ.

La embajada exhortó a cualquier persona que disponga de datos sobre André a comunicarse con el programa "Recompensas por la Justicia" a través de las plataformas Signal, WhatsApp o Telegram.

Secuestro

De acuerdo con la información difundida, el 18 de marzo de 2023, Izo y dos integrantes de su banda criminal, Baz 5 Segond, tomaron como rehén a un ciudadano estadounidense en Puerto Príncipe.

Posteriormente, Izo liberó a la víctima tras recibir un rescate.

La sede diplomática indicó que la información será tratada de manera confidencial y podría dar lugar a una reubicación o al pago de la recompensa.

Visto en el carnaval de Puerto Príncipe

A inicios de febrero, se difundió un video en redes sociales que muestra al líder de la pandilla Baz 5 Segond participando en actividades aparentemente vinculadas con el Carnaval de Haití 2026 y patrocinándolas en el sector Village de Dieu, en Puerto Príncipe.

En las imágenes, publicadas el pasado 3 de febrero en su propia cuenta de TikTok, se observa a Izo cantando sobre un camión frente a decenas de personas durante una celebración callejera, en lo que aparenta ser una comparsa carnavalesca realizada en la zona que controla el grupo armado.

