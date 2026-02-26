Marco Rubio respalda la nueva Fuerza de Represión de Pandillas en Haití durante Caricom

Captura de video tomada de la cuenta oficial en X del Departamento de Estado de EE.UU. @StateDept en la que se observa al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio. ( EFE/ @STATEDEPT )

La crisis de seguridad en Haití fue uno de los temas centrales durante la 50.ª reunión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), celebrada en San Cristóbal y Nieves el miércoles.

En ese contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó los avances en la conformación de una Fuerza de Represión de Pandillas destinada a apoyar a las autoridades haitianas en la recuperación del control territorial.

"Se está estableciendo la Fuerza de Represión de Pandillas. Estamos muy satisfechos con los compromisos de personal que hemos conseguido; creemos que tenemos más compromisos que plazas disponibles para esa fuerza de represión de pandillas", afirmó Rubio durante su intervención.

« La Force de répression des gangs se met en place. L'objectif de cette entité sera d'intervenir sur le terrain et de permettre aux autorités haïtiennes de reprendre le contrôle du territoire aux mains de ces gangs. » - Le @SecRubio pic.twitter.com/IKonptDMUK — USA en Français (@USAenFrancais) February 26, 2026

El funcionario subrayó que el respaldo internacional ha sido significativo, aunque reconoció que aún existen retos financieros.

"Necesitamos mejorar un poco la financiación. Seguimos buscando donantes y países para cubrir las necesidades, pero creemos que lo conseguiremos", añadió, al tiempo que explicó que la misión operará bajo el paraguas de Naciones Unidas.

"Será bajo los auspicios de la ONU, lo cual será importante para que la ONU demuestre que puede resolver problemas", puntualizó.

Una misión para recuperar el territorio

El objetivo central de la nueva estructura será fortalecer la capacidad del Estado haitiano frente al control que ejercen las bandas armadas en amplias zonas del país, especialmente en Puerto Príncipe.

"El objetivo de esta entidad será intervenir sobre el terreno y permitir que las autoridades haitianas recuperen el control del territorio controlado por estas pandillas", sostuvo Rubio.

La ONU, por su parte, está transformando la fuerza multinacional liderada por Kenia en esta nueva Fuerza de Supresión de Pandillas, con la misión de apoyar a la Policía Nacional de Haití en la protección de la capital y de infraestructuras clave.

Durante la reunión, Rubio también se reunió con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, quien aseguró que su gobierno ha logrado avances en la lucha contra las pandillas y que mantiene la meta de celebrar elecciones este año.

Según datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), casi 6,000 personas murieron y más de 2,700 resultaron heridas en 2025 como consecuencia de la violencia y los enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

Rubio reiteró que Estados Unidos respaldará los esfuerzos para estabilizar el país y advirtió que se exigirá responsabilidad a quienes apoyen a las bandas, incluidos actores políticos implicados en la desestabilización.

La conformación de la Fuerza de Represión de Pandillas se perfila, así como un paso decisivo en la estrategia internacional para contener la violencia y sentar las bases de un proceso electoral seguro.

Leer más El primer ministro de Haití destaca avances en la lucha contra las pandillas