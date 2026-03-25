Gobierno de Haití modifica el mandato del organismo electoral y plantea cambios en el calendario de las elecciones

Las autoridades haitianas mantienen previsto publicar el 26 de marzo la lista definitiva de partidos habilitados para participar en los comicios. ( FUENTE EXTERNA )

El Poder Ejecutivo de Haití decidió modificar el mandato del Consejo Electoral Provisional (CEP), una medida que obligará a revisar el calendario electoral y otros aspectos clave del proceso de elecciones generales previstas para 2026.

La decisión fue adoptada mediante un decreto aprobado en Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, según reportó el diario Le Nouvelliste. La disposición instruye al CEP a aplicar los artículos 12 y 14 del Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones, que contemplan cambios limitados en la legislación vigente y su posterior ratificación popular durante la primera vuelta electoral.

De acuerdo con una fuente del organismo electoral citada por el medio, el nuevo mandato tendrá implicaciones directas en el cronograma, el decreto electoral y el presupuesto de las elecciones. En ese sentido, el CEP deberá trabajar en una nueva normativa electoral y ajustar las fechas inicialmente previstas.

La fuente indicó que, por el momento, no está claro si el proceso de inscripción de votantes comenzará el 1 de abril, como estaba programado, lo que añade incertidumbre sobre la posibilidad de celebrar elecciones en el corto plazo.

Pese a los ajustes, el organismo mantiene previsto publicar el 26 de marzo la lista definitiva de partidos habilitados para participar en los comicios. Un total de 320 organizaciones políticas se inscribieron recientemente y actualmente están siendo verificadas con apoyo de bases de datos del Ministerio de Justicia.

Reunión del primer ministro y organismos internacionales

En paralelo, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé encabezó el 23 de marzo una reunión para presentar el presupuesto destinado a la organización de las elecciones generales.

En el encuentro participaron representantes del CEP, miembros del Gobierno y organismos internacionales, entre ellos el representante del secretario general de la ONU, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según un comunicado oficial, las autoridades reiteraron su compromiso de organizar elecciones "libres, inclusivas, creíbles y transparentes", en medio de los esfuerzos por restablecer el orden constitucional en el país.

Sin embargo, la modificación del mandato del CEP introduce nuevos desafíos en la planificación electoral, en un contexto marcado por la inestabilidad política y las expectativas de la comunidad internacional sobre el proceso democrático en Haití.