Combustible en Haití: Gobierno niega escasez y endurece medidas contra mercado negro

La circulación de versiones acerca de una supuesta escasez desde principios de semana desencadenó preocupación entre consumidores. ( FUENTE EXTERNA )

El sábado se registraron largas filas en varias estaciones de servicio del distrito de Delmas, en Haití, mientras algunos surtidores permanecían cerrados, generando preocupación entre la población ante rumores de un posible aumento en los precios de los combustibles.

Según el periódico Le Nouvelliste, la circulación de versiones acerca de una supuesta escasez desde principios de semana desencadenó preocupación entre consumidores, quienes acudieron masivamente a las gasolineras en busca de abastecerse, provocando aglomeraciones en distintos puntos de la capital.

Ministerio de Comercio e Industria niega desabastecimiento

Ante la situación, el Ministerio de Comercio e Industria (MCI) emitió un comunicado oficial con el objetivo de calmar a la población.

En el texto, las autoridades aseguran que no existe escasez de combustible en el mercado nacional y que los productos derivados del petróleo están disponibles a través de los canales de distribución oficialmente autorizados.

"El Ministerio de Comercio e Industria (MCI) informa al público que no hay escasez de combustible en el mercado nacional.

Los productos derivados del petróleo están disponibles en las gasolineras y su distribución se realiza a través de los canales autorizados oficialmente", señala el comunicado publicado en redes sociales.

Contra el mercado negro

El MCI también advirtió sobre la prohibición de prácticas ilegales relacionadas con la venta de combustibles fuera de los canales oficiales.

El ministerio hace especial énfasis en la prohibición de comercializar gasolina, diésel u otros derivados en bidones u otros recipientes que no cumplan con la normativa legal.

"Queda estrictamente prohibida la venta de combustible fuera de estos canales, especialmente en bidones o cualquier otro recipiente que no cumpla con la ley, en todo el territorio nacional", advierte el ministerio.

Asimismo, la institución advirtió que cualquier persona física o jurídica involucrada en la venta ilegal de combustible será objeto de acciones coercitivas inmediatas, que incluyen la incautación de productos, el cierre de los puntos de venta y la apertura de procesos judiciales conforme a la ley.

Las autoridades detallaron que los servicios de inspección y los organismos encargados de hacer cumplir la ley han recibido instrucciones de aplicar estas disposiciones con carácter estricto e inflexible.

Llamado a la ciudadanía

El MCI hizo un llamado a la población para que actúe con responsabilidad y coopere con las autoridades, instando a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilegal relacionada con la distribución de combustibles.