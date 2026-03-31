Al menos 70 muertos en un ataque de pandillas en Haití el domingo (ONU)

Al menos 70 personas murieron en ataques "brutales y coordinados" por pandillas contra una localidad del centro de Haití, informó eun funcionario de la ONU. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 70 personas murieron en ataques "brutales y coordinados" contra una localidad del centro de Haití durante el fin de semana, informó este martes un funcionario de la ONU, ofreciendo la cifra de fallecidos más fiable hasta la fecha.

"Esta violencia ciega es un recordatorio más de la urgente necesidad de aumentar el apoyo a Haití frente al flagelo de las pandillas y las redes que las respaldan", escribió en la red social X Carlos Ruiz Massieu, jefe de la oficina de la ONU en Haití.

Saldo inicial

La policía haitiana había reportado el lunes un saldo inicial de al menos 16 muertos, pero varias fuentes anticiparon una cifra mucho mayor, sobre todo tras otro ataque ocurrido al amanecer del mismo domingo.

Según Bertide Horace, portavoz de la organización Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Sensibilización para Salvar Artibonite (un departamento de Haití), el ataque en esta localidad al noroeste de Puerto Príncipe fue perpetrado por la banda "Gran Grif".

Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado la semana pasada, señala que la violencia de las pandillas y los ataques dirigidos contra ellas causaron más de 5,500 muertes entre marzo de 2025 y mediados de enero.