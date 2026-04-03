La banda haitiana Gran Grif vuelve a quedar en el centro del debate sobre el crimen organizado en el Caribe, tras una combinación de hechos recientes que incluyen una masacre con decenas de víctimas, denuncias de reclutamiento con entrega de dinero en comunidades y su designación como organización terrorista por parte de Estados Unidos y República Dominicana.

De acuerdo con información difundida por la cuenta HaitiInfoProj en la red social X, miembros de la banda Kokorat San Ras, aliada de Gran Grif, distribuyeron dinero en la localidad de Marchand Dessalines el pasado 31 de marzo, días después de haber matado al menos 70 personas.

Según ese reporte, la acción formaría parte de una estrategia de captación, en la que varios jóvenes se habrían integrado a las filas del grupo ese mismo día.

Gran Grif ha sido señalada como responsable de una de las acciones más recientes de alto impacto en Haití. Un informe del centro de análisis InSight Crime documenta que miembros de esa banda atacaron una comunidad en la región de Artibonite, con un saldo preliminar de al menos 70 personas muertas y 30 heridas.

El grupo opera principalmente en esa zona y ha sido vinculado a otros episodios de violencia masiva. En 2024, según el mismo análisis, la banda habría matado al menos a 155 personas en la localidad de Port Sondé.

Las masacres, de acuerdo con los patrones descritos por InSight Crime, suelen responder a disputas territoriales entre grupos armados o a represalias contra comunidades acusadas de colaborar con facciones rivales.

Aunque Gran Grif no figura formalmente como parte de la coalición de bandas Viv Ansanm, reportes citados por HaitiInfoProj indican que mantiene coordinación operativa con figuras como Jimmy Cherizier, así como con otros actores armados como Izo y Lamo Sanjou.

El contexto ha llevado a comparaciones con estructuras criminales de alto perfil en la región. En el mismo reporte semanal de InSight Crime se menciona el juicio en Bélgica de Sérgio Roberto de Carvalho, señalado por su papel en el tráfico de cocaína hacia Europa.

El caso es presentado como ejemplo de nuevas dinámicas del crimen organizado, donde intermediarios menos visibles reemplazan a los capos tradicionales.

Control territorial

En Haití, sin embargo, el fenómeno muestra características distintas. Más que una estructura centrada en el narcotráfico internacional, Gran Grif ha sido vinculada a control territorial, violencia armada y mecanismos de financiamiento y reclutamiento en comunidades vulnerables.

Las autoridades estadounidenses y dominicanas han incluido a la banda en listas de organizaciones terroristas, lo que amplía el alcance de las medidas en su contra y refuerza la preocupación regional sobre su capacidad operativa.

El conjunto de hechos —masacres, alianzas armadas y reclutamiento con incentivos económicos— mantiene abierta la interrogante sobre la evolución de estas estructuras en Haití y su posible transformación hacia modelos de crimen organizado más complejos.