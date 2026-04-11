Excandidato presidencial haitiano es deportado a Colombia tras acuerdo con Estados Unidos

El empresario y excandidato presidencial haitiano Pierre Réginald Boulos fue deportado desde Estados Unidos el pasado 7 de abril con destino a Colombia, luego de alcanzar un acuerdo con el gobierno estadounidense para su salida del país, según informó este sábado el diario haitiano Le Nouvelliste.

De acuerdo con la publicación, la salida se produjo cinco días después de que el acuerdo fuera aprobado por el juez que llevaba su caso. Boulos permaneció cerca de nueve meses detenido en un centro de inmigración en Florida.

Pese al pacto que permitió su salida, las autoridades de Estados Unidos mantienen los tres cargos en su contra. El acuerdo establece además que el empresario no podrá regresar al país norteamericano, donde residía desde hace aproximadamente cinco años.

Las acusaciones están vinculadas a presuntas irregularidades en su proceso migratorio.

Según las autoridades, Boulos habría omitido información al solicitar la residencia permanente, al no declarar que había fundado en Haití el partido político Movimiento para la Transformación y el Desarrollo de Haití (MPDH), ni que enfrentaba un proceso ante la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC).

Acusaciones y reacciones oficiales

Un tercer señalamiento fue presentado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien en una carta remitida al tribunal sostuvo que el dirigente haitiano habría contribuido a la inestabilidad política en Haití y representaba una amenaza para los intereses de Estados Unidos en ese país.

Una fuente cercana a la familia de Boulos aseguró al periódico haitiano que la omisión de la información habría sido involuntaria y afirmó que las acusaciones presentadas por la ULCC fueron posteriormente desestimadas por el decano del tribunal civil de Puerto Príncipe.

Según esa misma fuente a Le Nouvelliste, el empresario permaneció detenido durante nueve meses porque se negó a admitir los cargos formulados por las autoridades migratorias.

En julio de 2025, el gobierno estadounidense acusó a Boulos de liderar una campaña de violencia, apoyar a pandillas y participar en redes de tráfico de personas que habrían contribuido a la desestabilización de Haití.

El arresto del empresario ocurrió el 17 de julio de 2025 en el condado de Palm Beach County, tras una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que también lo acusó de violar leyes migratorias al no declarar su participación en la creación de la citada organización política haitiana.