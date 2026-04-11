Estampida humana en monumento histórico de Haití deja al menos 30 muertos

El director departamental de Protección Civil, Jean Henry Petit, confirmó en horas de la noche que al menos 30 personas fallecieron producto de la estampida ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 30 personas murieron este sábado a causa de una estampida registrada durante las festividades tradicionales celebradas en la Ciudadela de Henry, en el norte de Haití, según informó el periódico haitiano Le Nouvelliste.

De acuerdo con el medio, la tragedia se produjo cuando una multitud excepcionalmente grande acudió al histórico monumento, situado en las colinas sobre Bonnet-à-l´Évêque, lo que provocó una fuerte aglomeración y posteriormente el pánico entre los asistentes.

El director departamental de Protección Civil, Jean Henry Petit, confirmó en horas de la noche que al menos 30 personas fallecieron producto de la estampida, aunque advirtió que la cifra es provisional y podría aumentar debido al número de desaparecidos. Además, decenas de personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la región.

Según la información citada por Le Nouvelliste , la gran cantidad de visitantes superó ampliamente las expectativas de las autoridades. Entre los factores que habrían contribuido al incidente se mencionan fallas en la organización del evento, ya que aparentemente solo se habilitó una puerta para controlar el acceso al lugar.

Esta situación habría provocado una rápida congestión y un altercado entre personas que intentaban salir del recinto y otras que buscaban ingresar, lo que desencadenó el pánico colectivo y la posterior estampida, con víctimas que sufrieron asfixia, aplastamiento y pérdida de conocimiento.

La emergencia se agravó cuando se produjeron accidentes de tránsito mientras las víctimas eran trasladadas en camiones y motocicletas hacia centros de salud, lo que dificultó las labores de rescate y habría incrementado el número de fallecidos.

Acciones de la autoridad y respuesta ante la tragedia

El Hospital Sacré-Cœur de Milot recibió varios cuerpos de jóvenes que fueron llevados con la esperanza de recibir atención médica. Testigos citados por el periódico señalaron que el número de víctimas podría alcanzar las 70, aunque esa cifra no ha sido confirmada oficialmente.

Ante la magnitud de la tragedia, la Dirección Departamental de Protección Civil del Norte activó sus protocolos de emergencia y solicitó refuerzos al ayuntamiento de Cap-Haïtien. Equipos adicionales fueron desplegados para asistir a los afectados, evacuar el área y restablecer el orden.

Las primeras evaluaciones señalan que la tragedia pudo estar relacionada con la subestimación del número de asistentes, la falta de suficientes salidas de evacuación y deficiencias en el manejo de multitudes.

Asimismo, se prevé la apertura de una investigación para determinar responsabilidades en este suceso que ha dejado a numerosas familias de luto y ha causado gran conmoción en Haití.