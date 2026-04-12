La Policía Nacional de Haití reporta 25 muertos y 30 heridos tras estampida

Al menos 25 personas murieron y unas 30 resultaron heridas tras un hecho violento ocurrido en la zona de la Ciudadela Laferrière, en Milot, Haití, según informó la Policía Nacional Haitiana, uno de los cascos históricos más importantes del Caribe.

El reporte oficial, emitido por la Dirección de Comunicación de la Policía (Dikop), detalla que 13 de las víctimas fallecieron en el hospital de Milot, mientras que otras 12 murieron en el lugar del suceso, ubicado en las inmediaciones de la histórica fortaleza.

Detalles confirmados del suceso y atención a víctimas

Las autoridades indicaron que los heridos fueron trasladados a centros de salud del departamento Norte, donde reciben atención médica.

Levantamiento de cuerpos y atención a heridos

El informe precisa que el proceso de levantamiento de los cuerpos inició la noche del sábado, alrededor de las 11:15 p. m., bajo la coordinación de la jueza de paz Mirlene Charles. Las labores continuaron en el área del hecho y concluyeron en la madrugada del domingo 12 de abril.

La Policía Nacional Haitiana señaló que abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso. Además, hizo un llamado a la población a mantener la calma, evitar la difusión de rumores y colaborar con las autoridades.

Reacciones de las autoridades

El organismo también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas en medio de lo que calificó como un momento difícil para la comunidad.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las causas del hecho ni sobre posibles responsables.

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su "profunda consternación" por el "trágico incidente" en el que murieron al menos 30 personas el sábado en el monumento Ciudadela Henri o Laferrière, y aseguró que las autoridades se han movilizado para atender a los afectados.



"Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en estado de máxima alerta para prestar, sin demora, la asistencia, la atención y el apoyo necesarios a las personas afectadas, así como a sus familiares", afirmó Fils-Aimé este domingo, a través de un comunicado.



Decenas de personas resultaron heridas y algunas se encuentran desaparecidas, según los informes preliminares de las autoridades de socorro que hicieron presencia en la Ciudadela Henri, ubicada en la localidad de Milot, a unos 25 kilómetros de Cap-Haitinien, la segunda ciudad en importancia en el país.



El Gobierno afirmó que sigue la situación con la mayor atención y llamó a la población a mantener la calma y la prudencia, a la espera de los resultados de las investigaciones en curso destinadas a esclarecer las circunstancias exactas de esta tragedia.



La dirección de Protección Civil estableció que, debido a la presencia de muchas personas en el lugar, en determinado momento se produjo una estampida con "numerosos" casos de asfixia y pérdidas de conciencia.



La Ciudadela Henri es una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia.



El lugar contó el sábado con una mayor afluencia de personas debido a las festividades tradicionales.



Por su parte, la Comisión Municipal de Cap-Haitien se declaró en estado de alerta permanente y afirmó haber enviado una ambulancia y equipos de apoyo para contribuir a las operaciones de rescate, evacuación y atención a las víctimas.



También, el Ayuntamiento de Milot informó que se han tomado todas las medidas necesarias, en coordinación con las autoridades departamentales y nacionales, para proporcionar una asistencia rápida, un acompañamiento adecuado y un apoyo a las víctimas.



"Las autoridades municipales siguen plenamente movilizadas y siguen la evolución de la situación con la mayor atención. Hacen un llamamiento a la población para que mantenga la calma, actúe con prudencia y respete las instrucciones emitidas por las instancias competentes a la espera de los resultados de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de esta tragedia", dijo el Ayuntamiento en un comunicado. EFE