Tragedia en la Ciudadela Laferrière, monumento histórico del norte de Haití

Multitud en las afueras de la Ciudadela de Henri. ( FUENTE EXTERNA )

Durante un evento festivo que reunió a miles de jóvenes en la Ciudadela Laferrière —una fortaleza histórica en el norte de Haití— se desató el pánico. El espacio estaba abarrotado y, en medio de condiciones climáticas adversas, algunos participantes comenzaron a asfixiarse y se desplomaron, mientras otros corrían en busca de una salida.

Ahí comenzó la catástrofe.

Un informe de la Policía Nacional Haitiana ofrece un balance preliminar de unas 25 personas muertas y unas 30 heridas.

El reporte detalla que 13 de las víctimas fallecieron en el hospital del municipio de Milot, mientras que otras 12 murieron en el lugar del suceso.

Al conocerse la tragedia, la oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, emitió un comunicado conjunto en el que condenó lo ocurrido y expresó su apoyo a las víctimas.

Condiciones del evento

En el lugar se celebraba el Festival de la Ciudadela, un evento enfocado en residentes de Cabo Haitiano. Cada año, en esta fecha, escuelas, instituciones públicas y privadas, así como grupos juveniles, organizan actividades festivas en la fortaleza. En esta ocasión, participaron adolescentes y jóvenes de entre 18 y 31 años.

"Era difícil moverse con libertad. En un espacio que quizás podría albergar a varios cientos de personas, había miles. Hasta el punto de que entrar era difícil y salir aún más, porque en la Ciudadela solo hay una entrada y una salida", explicó a Diario Libre el periodista Milo Milfort, fundador del medio Enquet'Action.

La actividad se desarrolló bajo lluvia y mucha niebla. En un momento determinado, se desató el pánico dentro del recinto y todos los participantes intentaron marcharse al mismo tiempo.

La falta de aire también agravó el caos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/captura-de-pantalla-2026-04-12-a-las-101306am-ee270e32.png Comunicado del alcalde de Cabo Haitiano, Patrick Almonor. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/captura-de-pantalla-2026-04-12-a-las-101001am-3308a12d.png Comunicado del Ministerio de Turismo de Haití. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Fallas de respuesta

Según Milfort, las autoridades regionales y los responsables del turismo no debieron permitir que un lugar tan emblemático como la Ciudadela recibiera a tantas personas simultáneamente. Además, no se implementaron medidas adecuadas de respuesta ante emergencias.

"Solo después de que la situación se agravara tras la estampida, las autoridades de la ciudad de Cap-Haïtien enviaron ambulancias. No había servicios de emergencia en el lugar. Ni bomberos, ni paramédicos, ni policía, ni personal de protección civil", señaló.

El papel de "Dopefresh"

El tiktoker Dopefresh, con unos 800 mil seguidores en TikTok, figuraba como la principal atracción del evento, que también promocionó en sus redes sociales.

Al interrogarle el medio haitiano Ayibopost, Dopefresh afirmó no tener autorización para la invitación pagada que difundió en su perfil. "En abril, todo el mundo hace este tipo de cosas", comentó.

El joven indicó que estuvo en la Ciudadela, pero negó cualquier responsabilidad en la tragedia. "Me enteré de lo sucedido de camino a casa. Mi familia ni siquiera llegó a la Ciudadela", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/captura-de-pantalla-2026-04-12-a-las-42920pm-698eebc3.png Flyer difundido en redes sociales para promocionar el evento que terminó en tragedia. (FUENTE EXTERNA)

Según información preliminar difundida por Protección Civil, una grave aglomeración —vinculada a deficiencias en el control de multitudes— provocó el pánico. La estampida derivó en numerosos casos de asfixia, aplastamiento y pérdida de conocimiento.

Tanto la alcaldía del municipio de Milot como la de Cabo Haitiano informaron que esperan los resultados de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho. Asimismo, las autoridades municipales insistieron en la necesidad de reforzar la vigilancia y regulación de este tipo de eventos.

Testigo de la historia La Ciudadela Laferrière es un monumento de principios del siglo XIX, construido por orden de Henri Christophe poco después de la independencia de Haití de Francia. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982, está situada en el monte Bonnet à l'Évêque y es considerada la fortaleza más grande de América. A menudo se le compara con un barco de piedra por su imponente estructura. "Este es el monumento más emblemático de Haití, por lo que ha representado a lo largo de la historia. El espacio es incapaz de contener a varios miles de personas fumando y bebiendo alcohol simultáneamente. Fue un evento festivo y caótico", concluyó Milfort.

Una investigación

La Policía Nacional (PNH) y el Ministerio de Cultura y Comunicación (MCC) haitianos informaron ayer que abrieron una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

"La PNH informa de la apertura de una investigación para determinar las circunstancias exactas de esta tragedia, al tiempo que hace un llamamiento a la calma a la población para evitar rumores", dijo el organismo en su página de Facebook.

En tanto, el ministro de Cultura y Comunicación, Emmanuel Menard, dio instrucciones para que se suspendan todas las visitas a la Ciudadela hasta nuevo aviso.

"Me comprometo a que se inicie la investigación, para que todo el mundo sepa lo que ha ocurrido y se determinen las responsabilidades de acuerdo con la ley", dijo Menard.

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