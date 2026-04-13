¿Quién es Réginald Boulos, el empresario y político haitiano deportado tras acusaciones en EE. UU.?

El empresario y excandidato presidencial haitiano Pierre Réginald Boulos está en el centro de la atención pública tras su deportación desde Estados Unidos el pasado 7 de abril, en medio de acusaciones migratorias y señalamientos sobre su presunto rol en la crisis política de Haití.

El pasado año 2025, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a Boulos, acusado de violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad y de contribuir a la desestabilización de Haití.

Además, el gobierno de Estados Unidos lo vinculó a presuntas actividades relacionadas con redes de violencia, pandillas y tráfico de personas, acusaciones que su entorno ha rechazado, asegurando que carecen de fundamento.

Tras permanecer detenido durante varios meses, Boulos alcanzó un acuerdo con las autoridades estadounidenses que permitió su deportación el 7 de abril de 2026 con destino a Colombia.

Nacido en 1956 en Estados Unidos, hijo de padres haitianos, Boulos se formó como médico en Puerto Príncipe, donde obtuvo su título en 1981.

Un año después, amplió su preparación con una maestría en salud pública y medicina tropical en la Universidad de Tulane, además de estudios ejecutivos en el MIT Sloan. Sin embargo, a mediados de la década de los 90, abandonó la práctica médica para incursionar en el mundo empresarial.

Fue presidente del Intercontinental Bank S.A. entre 1996 y 1998, participando en su fusión con Sogebank.

Posteriormente, desarrolló importantes proyectos comerciales en Haití, entre ellos las cadenas Delimart, Megamart y Autoplaza, además de liderar la renovación del emblemático hotel El Rancho en Puerto Príncipe.

Paralelamente, impulsó iniciativas sociales, como el Fond de Parrainage National (FPN), orientado a financiar la educación primaria de miles de niños haitianos, lo que fortaleció su imagen como empresario con enfoque filantrópico.

En 2019 fundó el Movimiento para la Transformación y Valorización de Haití (MTVAyiti), también conocido como la "Tercera Vía", con el que buscaba posicionarse como una alternativa reformista dentro del sistema político haitiano.

Controversias y señalamientos contra Boulos

Su propuesta política se enfocaba en la juventud, los derechos de la mujer, el apoyo a los agricultores y la diáspora. Se perfilaba como candidato presidencial para 2021, pero el asesinato del entonces mandatario Jovenel Moïse impidió la celebración de las elecciones.

Para cumplir con los requisitos constitucionales haitianos, Boulos había renunciado previamente a su ciudadanía estadounidense, en medio de cuestionamientos sobre su elegibilidad, similares a los que afectaron a su hermano, Rudolph Boulos, expulsado del Senado en 2006 por doble nacionalidad.

A lo largo de su trayectoria, Boulos ha estado rodeado de polémicas. Ha sido vinculado a supuestos grupos de poder y a conspiraciones políticas, acusaciones que siempre ha rechazado, calificándolas de "mentiras absolutas".

Según informaciones de medios internacionales, en julio de 2022, anunció su retiro como presidente de MTVAyiti alegando problemas de salud.

Deportación y situación actual de Boulos

En julio del año pasado fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, acusado de violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad, al supuestamente omitir información clave en su solicitud de residencia permanente.

Entre los señalamientos figura no haber declarado su rol en la fundación de su partido político ni procesos abiertos ante la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC) en Haití.

Además, el gobierno de Estados Unidos lo vinculó a presuntas actividades relacionadas con redes de violencia, pandillas y tráfico de personas, acusaciones que su entorno ha rechazado, asegurando que carecen de fundamento.

Tras permanecer detenido durante varios meses, Boulos alcanzó un acuerdo con las autoridades estadounidenses que permitió su deportación el 7 de abril de 2026 con destino a Colombia.

Pese a ese acuerdo, las autoridades mantienen los cargos en su contra y le prohíben regresar a Estados Unidos, país donde residía desde hacía aproximadamente cinco años.

Pierre Réginald Boulos es considerado una figura clave del empresariado haitiano, con influencia en sectores económicos, sociales y políticos.