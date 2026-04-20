Violencia persiste en Haití: nuevos enfrentamientos provocan desplazamientos de familias

Personas salen este lunes de una zona del barrio Cité Soleil afectado por la violencia de pandillas ocurrida la noche anterior, en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE/ JONET ST ÉLOIS )

Los ataques de las bandas armadas continúan en varias zonas de Puerto Príncipe y el sureste del país, provocando que las familias abandonen sus hogares.

Tanto en Cité Soleil como en la llanura de Cul-de-Sac, esta última una de las más afectadas, los enfrentamientos entre grupos armados han provocado el desplazamiento de residentes.

Medios haitianos reportan que, en medio de estos choques, un proyectil alcanzó una puerta del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, lo que ha aumentado la preocupación por la seguridad en una de las principales terminales del país.

Mientras que las autoridades intentan tranquilizar a la población y a los pasajeros.

Otros ataques

En el sureste, en zonas como Seguin y Marigot, la Policía Nacional de Haití (PNH) realizó operativos en respuesta a ataques de grupos armados.

Según reportes de medios locales, varios integrantes de bandas fueron abatidos durante los enfrentamientos y se recuperaron armas de alto calibre.

Asimismo, familias de comunidades como Laplèn y Sarthe han tenido que desplazarse hacia áreas más seguras debido a la intensificación de los disparos y la violencia.

Marigot : plusieurs bandits ont été abattus lors d´affrontements avec des agents de l´UTAG ce lundi 20 avril, à la suite d´une attaque perpétrée par des criminels contre le quartier de Seguin.Des vidéos prises sur les lieux, actuellement en circulation sur les réseaux sociaux,... pic.twitter.com/IsTy7T9RJl — Radio Télé Galaxie (@rtvgalaxie) April 20, 2026

Les foyers de tension demeurent actifs, tant dans la capitale que dans le Sud-Est du pays. Des affrontements armés entre bandits ont contraint des habitants de la plaine de Cul-de-Sac à fuir leur domicile. Parallèlement, des opérations de la PNH, ce week-end, ont mis hors d´état... pic.twitter.com/JfQC8sFs4G — Métropole Haiti (@metropoleHT) April 20, 2026

Une cartouche a atteint une porte à l´aéroport Toussaint Louverture. Ce projectile proviendrait des affrontements armés en cours dans la plaine du Cul-de -Sac . Cette situation met en évidence les failles en matière de sécurité, tant pour la population que pour les passagers... — Radio Télé Métronome (@Radio_Metronome) April 20, 2026

Despliegue de 1,500 efectivos

En paralelo, el gobierno de Chad anunció este lunes que planea desplegar en Haití 1,500 efectivos para integrar la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) impulsada por la ONU, que reemplazó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) para hacer frente a la violencia en el país caribeño.

"El Estado de Chad contribuirá a esta fuerza con dos batallones de 750 efectivos cada uno, lo que supone un total de 1,500 hombres. Ya se ha desplegado un contingente de 400 hombres en Haití", dijo el presidente de Chad, mariscal Mahamat Idriss Déby Itno, en un mensaje leído por el presidente de la Asamblea Nacional, Ali Kolotou Tchaïmi, ante los miembros de la Cámara baja del Parlamento pero también del Senado (Cámara alta).

"El compromiso de Chad se inscribe en el marco de la solidaridad internacional y de la ayuda a un país hermano cuya existencia se ve amenazada (...) Más allá de los sacrificios consentidos, nuestro país se enorgullece de haber desempeñado su papel en el establecimiento de la paz", añadió el mensaje presidencial, según recogen medios locales y reseña la agencia EFE.

El mandatario recordó que su país participa regularmente en otras misiones de paz en países como la República Democrática del Congo (RDC), Costa de Marfil, Camerún y Mali.

Las autoridades chadianas habían indicado ya el pasado marzo que el país africano desplegaría en Haití un contingente de 750 miembros de las fuerzas de seguridad.

La GSF sustituye sobre el terreno a la MSS, aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de la ONU y activada en 2024, que no tuvo los resultados esperados contra las poderosas bandas armadas que se han apoderado del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y que se han desplazado hacia otras localidades del interior.

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