Violencia persiste en Haití: nuevos enfrentamientos provocan desplazamientos de familias
La Policía Nacional haitiana se mantiene respondiendo a las acciones de las bandas en distintos puntos del país
Los ataques de las bandas armadas continúan en varias zonas de Puerto Príncipe y el sureste del país, provocando que las familias abandonen sus hogares.
Tanto en Cité Soleil como en la llanura de Cul-de-Sac, esta última una de las más afectadas, los enfrentamientos entre grupos armados han provocado el desplazamiento de residentes.
Medios haitianos reportan que, en medio de estos choques, un proyectil alcanzó una puerta del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, lo que ha aumentado la preocupación por la seguridad en una de las principales terminales del país.
- Mientras que las autoridades intentan tranquilizar a la población y a los pasajeros.
Otros ataques
En el sureste, en zonas como Seguin y Marigot, la Policía Nacional de Haití (PNH) realizó operativos en respuesta a ataques de grupos armados.
Según reportes de medios locales, varios integrantes de bandas fueron abatidos durante los enfrentamientos y se recuperaron armas de alto calibre.
Asimismo, familias de comunidades como Laplèn y Sarthe han tenido que desplazarse hacia áreas más seguras debido a la intensificación de los disparos y la violencia.
Despliegue de 1,500 efectivos
En paralelo, el gobierno de Chad anunció este lunes que planea desplegar en Haití 1,500 efectivos para integrar la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) impulsada por la ONU, que reemplazó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) para hacer frente a la violencia en el país caribeño.
"El Estado de Chad contribuirá a esta fuerza con dos batallones de 750 efectivos cada uno, lo que supone un total de 1,500 hombres. Ya se ha desplegado un contingente de 400 hombres en Haití", dijo el presidente de Chad, mariscal Mahamat Idriss Déby Itno, en un mensaje leído por el presidente de la Asamblea Nacional, Ali Kolotou Tchaïmi, ante los miembros de la Cámara baja del Parlamento pero también del Senado (Cámara alta).
"El compromiso de Chad se inscribe en el marco de la solidaridad internacional y de la ayuda a un país hermano cuya existencia se ve amenazada (...) Más allá de los sacrificios consentidos, nuestro país se enorgullece de haber desempeñado su papel en el establecimiento de la paz", añadió el mensaje presidencial, según recogen medios locales y reseña la agencia EFE.
El mandatario recordó que su país participa regularmente en otras misiones de paz en países como la República Democrática del Congo (RDC), Costa de Marfil, Camerún y Mali.
- Las autoridades chadianas habían indicado ya el pasado marzo que el país africano desplegaría en Haití un contingente de 750 miembros de las fuerzas de seguridad.
La GSF sustituye sobre el terreno a la MSS, aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de la ONU y activada en 2024, que no tuvo los resultados esperados contra las poderosas bandas armadas que se han apoderado del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y que se han desplazado hacia otras localidades del interior.