Representante de la ONU pide endurecer control de armas hacia Haití

El representante del secretario general de Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu advierte que el tráfico de armas alimenta la violencia en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El representante del secretario general de Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, pidió este jueves ante el Consejo de Seguridad del organismo redoblar esfuerzos para frenar el ingreso de armas en Haití, una práctica que contribuye al aumento de la presión de las bandas en ese país.

Durante una sesión informativa del Consejo de Seguridad del organismo, Ruiz sostuvo que ataques como los registrados hace varias semanas en la localidad de Jean Denis, que dejaron un saldo de 70 muertos, están relacionados con el ingreso de armas, uno de los principales promotores de la violencia en el país.

"Cuando el acceso a las municiones se ve reducido, la violencia desciende. Cuando los suministros se reanudan, los ataques a escala siguen. Este ciclo se debe interrumpir; fortalecer la implementación del embargo de armas, luchar contra la trata y hacer más rigurosos los controles de armas deben seguir siendo una alta prioridad", dijo el también jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, siglas en francés).

El representante de la ONU recordó que la violencia en el país ha impulsado el desplazamiento interno de 1.5 millones de personas y que se estima que 6.4 millones de haitianos requerirán asistencia humanitaria este año.

Ruiz indicó que, aunque se han registrado avances en el restablecimiento de las instituciones democráticas y el marco político haitiano, estos logros "seguirán siendo frágiles si no se convierten en resultados concretos para la población y, sobre todo, en materia de seguridad".

"Las y los haitianos deben poder reanudar su vida cotidiana sin el temor de ser acribillados, violados o secuestrados", manifestó.

Gobierno cita avances en materia de seguridad

Durante su intervención, el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, informó que para junio próximo está prevista la integración de 1,200 agentes a la Policía haitiana, como parte de un proyecto de fortalecimiento de ese organismo, que tiene como objetivo final llegar hasta los 4,000 efectivos a finales de 2026.

Didier Fils-Aimé citó, además, avances en las Fuerzas Armadas del país: "338 nuevos soldados formados en la base de Vertières se licenciaron el 21 de abril. Desde hace dos semanas ya hay 200 militares involucrados en la consolidación de los espacios recuperados por la Policía en el centro de Puerto Príncipe".

El funcionario expresó que en las próximas seis semanas la base de entrenamiento podrá acoger a 400 nuevos reclutas de los 770 que se esperan desde hace dos meses.

Sin embargo, advirtió que el gobierno continúa teniendo necesidades críticas, por lo que respaldó las recomendaciones de la ONU vinculadas al fortalecimiento de la misión contra las pandillas.

Proceso electoral y desplazamientos

La urgencia de que se desarrollen elecciones en Haití fue uno de los puntos reiterados por las delegaciones de los países participantes en la sesión. Sobre este aspecto, el primer ministro informó los avances en el marco legal, la inscripción de los partidos políticos y la preparación del presupuesto electoral.

Didier Fils-Aimé indicó que en la actualidad el gobierno centra sus acciones en las regiones de Palmes, del Gran Sur y de la Meseta Central o Artibonito, en el norte. "Estos no son solo corredores de seguridad; se busca con ellos restablecer la circulación, apoyar la economía y reforzar la presencia del Estado", indicó.

En lo referente a los desplazamientos, el primer ministro haitiano sostuvo que el gobierno ha puesto en marcha un programa de regreso voluntario a los barrios o zonas de origen "para restaurar la dignidad y la estabilidad de las familias".

Resaltó, además, la restauración del diálogo con República Dominicana, basado en el respeto mutuo y la cooperación pacífica.

El funcionario instó al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional a apoyar de manera más concreta el despliegue de la fuerza de represión de bandas, especialmente en el plano logístico. "No les pedimos caridad, sino la solidaridad y los medios necesarios para reconstruir nuestro futuro. Haití resiste, Haití se levanta, Haití vivirá", concluyó.