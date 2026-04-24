Armas, elecciones y seguridad en el centro del debate sobre Haití en la ONU

La necesidad de endurecer los controles de ingreso de armas, así como de celebrar elecciones y abordar los desplazamientos internos, fueron algunos de los temas tratados en una sesión informativa sobre la crisis haitiana ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Durante la sesión, el representante especial de la ONU, Jack Christofides, informó que la nueva fuerza multinacional establecida para combatir a las bandas haitianas se desplegará por etapas durante los próximos meses.

"Nos encontramos en una fase inicial crítica del establecimiento de la Fuerza de Represión de Pandillas", indicó Christofides, quien añadió que se mantienen los esfuerzos para ampliar la participación en la misión y garantizar que cuente con las capacidades necesarias para cumplir con sus funciones fronterizas y marítimas.

Según dijo, la Fuerza de Represión "no es un fin en sí mismo, sino un medio para permitir que las instituciones haitianas recuperen el control y creen las condiciones para una estabilidad a largo plazo".

Embargo de armas

El representante del secretario general de Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, pidió ante el Consejo de Seguridad redoblar los esfuerzos para frenar el ingreso de armas en Haití, una práctica que contribuye al aumento de la presión de las bandas en ese país.

Ruiz Massieu sostuvo que ataques como los registrados hace varias semanas en la localidad de Jean Denis, que dejaron un saldo de 70 muertos, están relacionados con el ingreso de armas, uno de los principales factores que promueven la violencia en el país.

"Cuando el acceso a las municiones se reduce, la violencia desciende. Cuando los suministros se reanudan, los ataques a gran escala continúan. Este ciclo debe interrumpirse; fortalecer la implementación del embargo de armas, luchar contra la trata y hacer más rigurosos los controles deben seguir siendo una alta prioridad", dijo el también jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, por sus siglas en francés).

Ruiz Massieu recordó que la violencia en el país ha impulsado el desplazamiento interno de 1.5 millones de personas y que se estima que 6.4 millones de haitianos requerirán asistencia humanitaria este año.

Gobierno cita avances

Durante su intervención, el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, informó que para junio próximo está prevista la incorporación de 1,200 agentes a la Policía haitiana, como parte de un proyecto de fortalecimiento de ese organismo, cuyo objetivo final es alcanzar los 4,000 efectivos a finales de 2026.

La necesidad de celebrar elecciones en Haití fue uno de los puntos reiterados por las delegaciones de los países participantes en la sesión. Sobre este aspecto, el primer ministro informó que hay avances en el marco legal, la inscripción de los partidos políticos y la preparación del presupuesto electoral.

Didier Fils-Aimé indicó que en la actualidad el Gobierno centra sus acciones en las regiones de Palmes, del Gran Sur y de la Meseta Central o Artibonito, en el norte. "Estos no son solo corredores de seguridad; con ellos se busca restablecer la circulación, apoyar la economía y reforzar la presencia del Estado", indicó.

En lo referente a los desplazamientos, el primer ministro haitiano sostuvo que el Gobierno ha puesto en marcha un programa de retorno voluntario a los barrios o zonas de origen "para restaurar la dignidad y la estabilidad de las familias".

Diálogo con RD

El primer ministro haitiano resaltó, además, la reanudación del diálogo con República Dominicana, basado en el respeto mutuo y la cooperación pacífica.

El representante permanente de la República Dominicana ante la ONU, Wellington Bencosme, resaltó el ejercicio binacional realizado el pasado 25 de marzo entre autoridades dominicanas y haitianas para coordinar acciones en tiempo real contra el crimen organizado, con el apoyo del Reino Unido y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y subrayó que el tráfico ilícito de armas es un problema regional que requiere respuestas conjuntas.

En el ámbito bilateral, destacó el acuerdo suscrito el 17 de abril por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y su homóloga haitiana, Raina Forbin, que incluye la reapertura del corredor aéreo entre ambos países.

Pese a estos avances, el representante dominicano alertó sobre la grave situación de derechos humanos en Haití, marcada por el aumento de homicidios, la violencia sexual utilizada por bandas, el reclutamiento de menores y el desplazamiento de más de 1.45 millones de personas.

Subrayó que la solución a la crisis haitiana no puede limitarse a la seguridad, sino que requiere un enfoque integral que incluya inversión privada, generación de empleo y programas de reintegración para jóvenes vinculados a las bandas.

Denuncias de abuso sexual

Las denuncias de explotación y abuso sexual vinculadas a personal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití centraron parte del debate en el Consejo de Seguridad, donde delegaciones como Panamá, Dinamarca y Kenia fijaron posición sobre la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

El embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro, calificó como "absolutamente inaceptables" los casos reportados y señaló que este tipo de conductas son incompatibles con los principios que deben regir cualquier operación respaldada por Naciones Unidas.

La delegación de Kenia respondió a los señalamientos indicando que, tras conocerse las denuncias en agosto de 2025, la dirección de la MSS actuó con prontitud mediante la creación de una comisión de investigación.

Kenia ha rechazado un informe de las Naciones Unidas que documentó cuatro denuncias de abuso sexual por parte de personal de la MSS y señaló que el documento contradice sus propias investigaciones.

En una misiva al secretario general de la ONU, António Guterres, el ministro keniano de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi, afirmó que las acusaciones incluidas en el informe de la ONU fueron "investigadas de inmediato" y de manera "imparcial", y se determinó que carecían de fundamento.