×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Haití

Consejo Electoral Provisional de Haití revisará el presupuesto tras rechazo del primer ministro

La institución electoral informó, mediante un comunicado, la creación de una comisión especial encargada de reevaluar el monto

    Expandir imagen
    Consejo Electoral Provisional de Haití revisará el presupuesto tras rechazo del primer ministro
    Miembros del Consejo Electoral Provisional (CEP). (FUENTE EXTERNA)

    El Consejo Electoral Provisional (CEP) anunció que someterá a revisión el presupuesto de 250 millones de dólares destinado a las próximas elecciones, luego de que el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé lo calificara como "inaceptable y absurdo".

    La institución electoral informó, mediante un comunicado, la creación de una comisión especial encargada de reevaluar el monto, según Le Nouvelliste.

    Este equipo estará integrado por técnicos del propio CEP y representantes de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití.

    RELACIONADAS

    El rechazo del jefe de Gobierno se produjo tras la presentación del presupuesto, generando amplio debate público y presión por parte de actores nacionales e internacionales.

    Según Fils-Aimé, ni el Gobierno ni los donantes consideran viable una inversión de esa magnitud para un proceso electoral en un país con aproximadamente 12 millones de habitantes.

    Acciones para garantizar elecciones transparentes

    En ese contexto, el primer ministro también adelantó la conformación de un comité mixto entre autoridades gubernamentales y donantes internacionales, con el objetivo de definir un presupuesto "más razonable".

    • El CEP indicó que, de manera paralela, trabaja en la elaboración de un calendario electoral revisado que será dado a conocer en los próximos días.

    Asimismo, el organismo informó que entregó al Poder Ejecutivo un proyecto de decreto electoral actualizado, alineado con el Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones, tras la revisión del decreto vigente desde diciembre de 2025.

    Finalmente, el Consejo Electoral reafirmó su compromiso de organizar elecciones inclusivas, transparentes e imparciales, garantizando la independencia del proceso.

    TEMAS -