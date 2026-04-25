Consejo Electoral Provisional de Haití revisará el presupuesto tras rechazo del primer ministro

El Consejo Electoral Provisional (CEP) anunció que someterá a revisión el presupuesto de 250 millones de dólares destinado a las próximas elecciones, luego de que el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé lo calificara como "inaceptable y absurdo".

La institución electoral informó, mediante un comunicado, la creación de una comisión especial encargada de reevaluar el monto, según Le Nouvelliste.

Este equipo estará integrado por técnicos del propio CEP y representantes de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití.

El rechazo del jefe de Gobierno se produjo tras la presentación del presupuesto, generando amplio debate público y presión por parte de actores nacionales e internacionales.

Según Fils-Aimé, ni el Gobierno ni los donantes consideran viable una inversión de esa magnitud para un proceso electoral en un país con aproximadamente 12 millones de habitantes.

Acciones para garantizar elecciones transparentes

En ese contexto, el primer ministro también adelantó la conformación de un comité mixto entre autoridades gubernamentales y donantes internacionales, con el objetivo de definir un presupuesto "más razonable".

El CEP indicó que, de manera paralela, trabaja en la elaboración de un calendario electoral revisado que será dado a conocer en los próximos días.

Asimismo, el organismo informó que entregó al Poder Ejecutivo un proyecto de decreto electoral actualizado, alineado con el Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones, tras la revisión del decreto vigente desde diciembre de 2025.

Finalmente, el Consejo Electoral reafirmó su compromiso de organizar elecciones inclusivas, transparentes e imparciales, garantizando la independencia del proceso.