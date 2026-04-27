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avión militar Bélgica Haití
avión militar Bélgica Haití

Un avión militar belga fue atacado a tiros durante misión en Haití

La aeronave transportaba aproximadamente 80 soldados de Chad a Haití para apoyar la misión de seguridad de la ONU

Como medida preventiva se canceló un segundo vuelo programado al país

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    Un avión militar belga fue atacado a tiros durante misión en Haití
    Un avión militar A400M de la Fuerza Aérea Belga. (FUENTE EXTERNA)

    Un avión de transporte militar belga fue atacado a tiros mientras trasladaba tropas procedentes de Chad hacia Haití, como parte de las acciones de la misión internacional destinada a frenar la violencia en ese país.

    El ataque, ocurrido el pasado 19 de abril, fue confirmado por el Ministerio de Defensa de Bélgica, de acuerdo a los medios locales HLN y VTM Nieuws. Según lo informado, el incidente se produjo durante un vuelo de Santo Domingo a Puerto Príncipe.

    El avión A400M, perteneciente al 15.º Ala de Transporte Aéreo de Bélgica, transportaba alrededor de 80 soldados chadianos. El informe señala que no se reportaron heridos tras el incidente.

    Medios belgas indican que las autoridades sospechan que el avión fue atacado justo antes de aterrizar en Puerto Príncipe y que se había previsto una mayor amenaza durante la planificación del vuelo. Agregan que, ante este escenario, la aeronave permaneció en tierra "el tiempo estrictamente necesario".

    Tras completar el traslado de los soldados, la aeronave logró regresar a territorio dominicano.

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    Una fuente de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que el avión militar aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas doctor José Francisco Peña Gómez (AILA), en Santo Domingo.

    Posteriormente, se detectaron impactos de bala: uno en el estabilizador horizontal y otro en uno de los motores.

    Cancelan segundo vuelo 

    Las autoridades belgas indicaron, de acuerdo con medios locales, que, como medida preventiva, se canceló un segundo vuelo programado hacia Haití. El avión recibió reparaciones temporales antes de regresar sin contratiempos a su base en Melsbroek, Bélgica.

    La misión formaba parte de un despliegue más amplio en Estados Unidos, donde el A400M participó en ejercicios de inserción aérea táctica en Blythe, apoyando operaciones como saltos en paracaídas y lanzamiento de equipo militar.

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    Crisis

    Haití atraviesa actualmente una grave crisis de seguridad, marcada por enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas del orden, con la participación de tropas locales y apoyo internacional.

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