La OEA insiste en una salida liderada por Haití ante persistencia del caos

Fotografía general de los integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente este miércoles, en Washington (Estados Unidos). ( EFE )

La crisis de Haití ocupó, una vez más, el centro del debate en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante una reunión ordinaria del Consejo Permanente este miércoles, representantes de los países miembros reconocieron avances en materia de coordinación, seguridad y preparación electoral, aunque insistieron en que cualquier salida duradera debe mantener el protagonismo haitiano y contar con respaldo sostenido de toda la región.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, aseguró que Haití se mantiene como una prioridad de su agenda y llamó a reforzar la implementación de la "Hoja de Ruta para la Estabilidad y la Paz", diseñada para coordinar esfuerzos internacionales en apoyo a las autoridades de ese país.

Ramdin anunció que, a partir del primero de junio, la oficina nacional de la OEA en Haití contará con personal "muy experimentado" para fortalecer el acompañamiento institucional y administrativo. "Cada vez hay más apoyo, pero dadas nuestras limitaciones financieras estamos haciendo el mejor uso de los recursos humanos internos para este proyecto", afirmó.

El funcionario también destacó avances en la coordinación política y técnica dentro de la organización. Además, la OEA resaltó progresos en áreas de seguridad y preparación electoral, aunque admitió que la situación sigue siendo muy frágil.

Respuesta

La República Dominicana reiteró durante la sesión su respaldo a los esfuerzos de la Secretaría General para acompañar a Haití en medio de la crisis.

La embajadora dominicana ante la OEA, Mayerlyn Cordero Díaz, valoró las gestiones orientadas a fortalecer la coordinación con las autoridades haitianas, pero subrayó que la solución requiere "una respuesta colectiva, solidaria y sostenida de todo el hemisferio".

Albert Ramdin agradeció además al Gobierno dominicano por su reciente contribución financiera al fondo fiduciario de Naciones Unidas destinado al fortalecimiento de la seguridad en Haití.

El pasado primero de mayo, el canciller Roberto Álvarez entregó de manera oficial una contribución de 10 millones de dólares al Fondo Fiduciario de la ONU para apoyar la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití. El país también se comprometió a realizar otro aporte similar en 2027.

Acercamiento

Durante el encuentro, el embajador haitiano ante la OEA, Jean Josué Pierre, destacó señales de recuperación institucional y el fortalecimiento de los vínculos bilaterales con los dominicanos.

"Estamos bien encaminados en un diálogo fraterno con la República siamesa de la [nación] hermana de Haití, la República Dominicana", expresó.

Como parte de los avances en materia de seguridad, la representación haitiana resaltó además que, por primera vez en seis años, un cuerpo de paramédicos acreditado en Haití pudo participar en una actividad oficial celebrada en el Palacio Nacional, en Puerto Príncipe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/26092025-mercado-binacional-dominico-haitiano-luduis-tapia6-83d8a761.jpg (AFP)

Combate a pandillas

La OEA aseguró que se registraron avances en la recuperación gradual de zonas estratégicas de Puerto Príncipe y en el fortalecimiento de la Policía Nacional Haitiana mediante el programa P-4000.

También valoró la reciente creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas como una oportunidad para recuperar el control territorial frente al avance de grupos armados.

Esto ocurre en medio de la finalización de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, luego de la salida a inicios de semana del último contingente de policías kenianos desplegados en Haití. La fuerza internacional podría alcanzar hasta 5,500 efectivos entre policías y militares.

Sin embargo, la situación continúa siendo crítica. Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre la expansión del control de las pandillas más allá de Puerto Príncipe, incluyendo rutas marítimas y terrestres estratégicas.

Según datos de la ONU, la violencia dejó al menos 5,519 muertos y 2,608 heridos entre marzo de 2025 y enero de 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/afp2024030534kp9q7v6highresstateofemergencyandcurfewinhaitiafterviolentcla-3c879ec8.jpeg El pandilleroJimmy Chérizier, alias Barbecue. (AFP)

Avances electorales

En el plano político-electoral, la OEA informó que se logró mantener la continuidad institucional tras el vencimiento del mandato del Consejo Presidencial de Transición en febrero de 2026 y de que Alix Didier Fils-Aimé asumiera como primer ministro.

Además, se adoptó un decreto electoral en diciembre pasado que establece el marco jurídico para las próximas elecciones.

Ramdin —quien estuvo en una visita de dos días a Haití en diciembre de 2025— explicó que el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA trabaja en apoyo técnico para el registro de votantes y el fortalecimiento de los sistemas informáticos electorales.

Como parte de estos esfuerzos, la organización designó a Alberto Föhrig como representante especial del secretario general para Haití, con el objetivo de mejorar la coordinación de las acciones internacionales.

El lunes 5 de mayo, líderes del Consejo Electoral Provisional haitiano y de la Fuerza de Represión contra las Pandillas sostuvieron reuniones sobre la organización de las próximas elecciones generales para el 30 de agosto.

Una eventual segunda ronda se celebraría el 6 de diciembre. No obstante, el Consejo Electoral continúa a la espera de la aprobación definitiva del presupuesto electoral por parte del Gobierno haitiano.

Siguen las dudas

Pese a los avances anunciados, varias delegaciones expresaron preocupación por la distancia entre los esfuerzos diplomáticos y la realidad cotidiana de los haitianos.

La representación de Antigua y Barbuda advirtió que existe el riesgo de confundir coordinación y reuniones diplomáticas con resultados concretos sobre el terreno.

"La verdadera expresión del progreso no será el número de reuniones celebradas o comunicados aprobados, sino si los haitianos están seguros, si las instituciones están funcionando, si se ha restaurado la confianza pública y si pueden celebrarse elecciones creíbles", sostuvo la delegación.

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