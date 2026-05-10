Policía haitiana detiene pastor en Haití tras acusaciones de violación de menor

El caso ha generado preocupación en sectores comunitarios y religiosos. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional de Haití arrestó este domingo al pastor haitiano Arsenio Jiménez, quien era requerido por la justicia de ese país por un presunto caso de violación de un menor ocurrido en el año 2019. El hombre residía en Dajabón y predicaba en una iglesia de Dajabón.

El arresto fue ejecutado por agentes del cuerpo especializado Polifront en la zona fronteriza de Wanament, luego de que el religioso cruzara desde Dajabón, República Dominicana, hacia territorio haitiano.

De acuerdo con informaciones preliminares, sobre Jiménez pesaba una orden judicial emitida el 30 de octubre de 2021 por la jueza instructora Magarette Georges Toussaint, quien dispuso su envío a juicio ante un tribunal penal sin asistencia de jurado, además de ordenar su detención preventiva.

Las autoridades indicaron que el pastor había continuado sus actividades religiosas, incluso predicando en una congregación identificada como Iglesia Cristiana Bajo Gaia, pese al proceso judicial en su contra.

Versiones no oficiales señalan que el detenido habría presentado un documento que, según alegaba, le otorgaba inmunidad o impedía su arresto, sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por las autoridades haitianas.

El caso ha generado preocupación en sectores comunitarios y religiosos, debido a la gravedad de las acusaciones y al tiempo transcurrido desde que se emitió la orden judicial sin que se ejecutara.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan mayores detalles sobre el proceso judicial y las condiciones en las que se encuentra el detenido.