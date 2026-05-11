Nuevos enfrentamientos entre bandas obligan a evacuar hospital en Cité Soleil en Haití

Centro Hospitalario Fontaine, ubicado en Duvivier, en el municipio de Cité Soleil, Puerto Príncipe, Haití. ( FUENTE EXTERNA )

Nuevos enfrentamientos entre bandas obligaron a evacuar el Centro Hospitalario Fontaine, ubicado en Duvivier, en el municipio de Cité Soleil, Puerto Príncipe, Haití.

Según el periódico haitiano Le Neuvelliste, el enfrentamiento armado se produjo con una coalición criminal integrada por la banda "Taliban" de Jeff Gwo lwa Larose, la banda "Chen mechan" de Claudy Célestin y la banda "400 Mawozo" de Wilson "Lanmò san jou" Joseph. También se reportó un nuevo ataque contra las bandas de Pyè 6, Duvivier y Terre-Noire.

Indica que en el momento de la evacuación, se estaban tratando varios casos críticos: once recién nacidos se encontraban en la unidad neonatal, siete de los cuales requerían oxígeno.

Diez pacientes estaban hospitalizadas en la sala de maternidad, incluidas tres mujeres que habían sido sometidas a cesárea y otra en trabajo de parto. Dos pacientes con heridas de bala también acababan de ser intervenidos quirúrgicamente.

Paralelamente a la evacuación de este hospital, muchos civiles se vieron obligados a huir de sus hogares por la misma situación de inseguridad.

Dice que esta nueva ola de violencia en varias zonas aledañas ha sumido una vez más al hospital en el caos, obligando a médicos, enfermeras y pacientes a huir con urgencia.

Heridos

Mediante un comunicado, el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras informó que atendió a más de 40 víctimas de disparos en un lapso de 12 horas, mientras brindaba refugio temporal a 800 personas que huían de la violencia.

Uno de los heridos fue un guardia de seguridad que fue alcanzado por una bala perdida en los terrenos del hospital.

Control de las bandas

Las pandillas han tomado el control de más del 90 % de Puerto Príncipe desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

Las bandas, según la policía, han ampliado sus actividades —incluidos saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones— hacia el interior del país. Haití no ha tenido presidente desde el asesinato.

Haití vive una crisis política y social severa, y según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en la región (Binuh) casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

El pasado 1 de abril en Haití fue desplegada la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), con el objetivo de apoyar a las autoridades en el restablecimiento de la seguridad, la protección de los civiles y el fortalecimiento del Estado de derecho.

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