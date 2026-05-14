Llega a Haití el comandante de la Fuerza de Supresión de Pandillas

Erdenebat Batsuuri (al centro) a su llegada a Puerto Príncipe, capital de Haití. ( FUENTE EXTERNA )

En medio de una ola de violencia, llegó a Haití el comandante de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), mayor general Erdenebat Batsuuri, de Mongolia, quien dirigirá 5,500 efectivos con el objetivo de combatir las bandas armadas.

De acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe, el oficial mongol cuenta con 30 años de experiencia en funciones de mando militar, incluyendo misiones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La sede diplomática destacó en una publicación en su cuenta de X este jueves que la llegada de Batsuuri a territorio haitiano permitirá avanzar en el objetivo común de estabilidad y seguridad para el país.

"Los Estados Unidos saludan la llegada a Haití del comandante de la Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG), el mayor general Erdenebat Batsuuri", dijo la embajada.

Batsuuri ha realizado misiones en Sudán del Sur, Chipre y Liberia.

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Tensión por enfrentamientos de bandas

Desde hace varias semanas, la crisis en el vecino país se intensificó por los enfrentamientos entre bandas en zonas como Cité-Soleil, ubicada a unos cinco kilómetros al norte de la capital.

Por la tensión entre bandas, muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas huyeron hacia otras zonas menos expuestas, según declaró el responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.

Evacuación de hospital

Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.

La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.

De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH), solo en el primer trimestre de este año la violencia en el país caribeño dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos.