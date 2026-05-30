Subsecretario de Estado de EE. UU. visita Haití y aborda crisis de seguridad con el primer ministro

El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau junto a Alix Didier Fils-Aimé, primer ministro de Haití. ( FUENTE EXTERNA )

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, sostuvo este viernes una reunión con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, en la que ambas partes analizaron la situación de seguridad en Haití y las perspectivas de cooperación entre los dos países.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Nacional de Puerto Príncipe y contó con la participación de una delegación estadounidense de alto nivel, incluido el encargado de Negocios de Estados Unidos en Haití, Henry T. Wooster.

Por parte del Gobierno haitiano participaron varios ministros, entre ellos la canciller Raina Forbin, el ministro de Justicia, Patrick Pélissier; el ministro de Defensa, Mario Andrésol, y la ministra de Planificación, Sandra Paulemon.

De acuerdo con información divulgada por las autoridades haitianas, la reunión se extendió por más de una hora y estuvo centrada en los desafíos de seguridad que enfrenta el país, los esfuerzos para su estabilización y el fortalecimiento de la cooperación bilateral con Washington.

Apoyo estadounidense en seguridad y transición política

Durante las conversaciones, la delegación estadounidense reiteró su apoyo a las iniciativas dirigidas a restablecer el orden público y fortalecer las instituciones estatales haitianas, en momentos en que el país continúa enfrentando una profunda crisis provocada por la violencia de las pandillas.

La visita de Landau se produce mientras avanza el despliegue de una misión internacional de apoyo a la seguridad y en medio de tensiones políticas relacionadas con el proceso de transición en Haití.

Las partes también discutieron el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional de Haití y de las Fuerzas Armadas haitianas, así como las condiciones necesarias para la celebración de futuras elecciones generales.

Tras la reunión, la delegación estadounidense realizó un recorrido por la zona del Campo de Marte, en Puerto Príncipe, con el objetivo de observar la situación de seguridad y evaluar los esfuerzos para recuperar espacios públicos estratégicos en la capital.

Las autoridades haitianas señalaron que la visita refleja el compromiso de Estados Unidos de continuar respaldando los esfuerzos de estabilización, fortalecimiento institucional y restauración del orden democrático en el país.