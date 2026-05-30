Tres policías haitianos y un civil mueren en un ataque armado en Saint-Marc

Dos de los agentes policianos haitianos que perdieron la vida en un ataque en la región del Artibonito. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro personas perdieron la vida durante un ataque armado ocurrido este viernes en la localidad de Robert, en Saint-Marc, departamento de Artibonite, atribuido a presuntos miembros de la pandilla Gran Grif.

Entre las víctimas figuran tres agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH), incluyendo a Pierre Emmanuel Germain, exjefe de operaciones de la PNH en la región de Bajo Artibonite y coordinador de los agentes de la Unidad Temporal Antipandillas (UTAG) en la zona.

Desde hace años, las fuerzas de seguridad haitianas enfrentan en condiciones difíciles el avance de grupos armados en distintas comunidades del país.

También falleció un agente identificado como Schneider, miembro de la Brigada de Intervención Motorizada (BIM), así como un tercer policía que, según informes preliminares, pertenecería a la Brigada de Investigación e Intervención (BRI).

La cuarta víctima fue identificada como Clobens Norius Petit, un civil que colaboraba con las autoridades como intérprete.

El hecho ha provocado consternación entre miembros de la institución policial y residentes de Artibonite, una de las regiones más castigadas por la inseguridad y el control de estructuras criminales. En esa zona, las operaciones policiales se han convertido en una tarea de alto riesgo.

Este ataque vuelve a abrir preguntas urgentes sobre las condiciones en que opera la Policía Nacional de Haití, la falta de recursos, la capacidad de respuesta ante grupos fuertemente armados y las debilidades que siguen poniendo en peligro la vida de los miembros de las fuerzas del orden.

Sobre la pandilla Gran Grif

La pandilla Gran Grif es señalada como una de las estructuras armadas más sangrientas de Artibonite.

De acuerdo con registros compartidos por fuentes locales:

En enero de 2018 murió un oficial de la Unidad Especial de la Policía Haitiana (UDMO)

El 20 de agosto de 2022 cayó el agente de la UTAG Félix Élysée

El 25 de enero de 2023 fueron asesinados seis agentes de la UDMO

El 22 de julio de 2025 otros cuatro miembros de esa unidad perdieron la vida

El 29 de mayo de 2026 se sumaron a la lista un policía del BIM, un agente de la UTAG y un miembro de la BRI

Hasta el momento, las autoridades haitianas no han ofrecido una versión oficial detallada sobre las circunstancias del ataque. Se espera que una investigación permita esclarecer cómo ocurrieron los hechos.