Unos 1,192 nuevos agentes se incorporan a la Policía de Haití para combatir a los grupos armados

Parte de los 1,192 nuevos integrantes de la Policía Nacional de Haití durante su ceremonia de graduación. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional de Haití (PNH) dio la bienvenida a una segunda promoción de 1,192 agentes como parte del programa P4000+, cuyo objetivo es intensificar la lucha contra las bandas armadas.

La ceremonia de graduación de esta 36.ª promoción de la PNH se celebró el viernes 29 de mayo en la Academia Nacional de Policía (ENP), en presencia de varios altos funcionarios estatales.

Esta nueva promoción, denominada "Indígena" está compuesta por 954 hombres y 238 mujeres, y sucede a la primera promoción de 877 agentes formados en el marco del programa P4000+, impulsado por la PNH.

"Su graduación cierra una puerta, pero abre otra mucho más exigente: la de trabajar para garantizar la seguridad de todo un pueblo, de toda una nación", declaró el jefe de la Policía Nacional de Haití (PNH), Vladimir Paraison, invitando a los nuevos oficiales a reflexionar sobre el camino que los condujo hasta allí.

Paraison aprovechó la ocasión para agradecer a los socios internacionales que impulsaron el programa P4000+ para fortalecer significativamente las filas de la PNH.

"Esta promoción fortalece nuestras filas, aportando frescura, vigor y savia nueva a la lucha contra las bandas terroristas", agregó, señalando que la tercera cohorte del programa P4000+ ya se está preparando para ingresar a la Academia Nacional de Policía (ENP).

Asimismo, Paraison expresó su satisfacción por la recuperación de territorios gracias a los esfuerzos de la PNH, lo que permitió al gobierno celebrar el Día de la Bandera y el Día del Trabajo en el Campo de Marte.

Durante la ceremonia, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé recordó a los nuevos agentes de policía su misión de "proteger la vida, defender la paz y mantener la seguridad de los ciudadanos".

Les exhortó a cumplir con su deber y disciplina como nuevos miembros de la fuerza policial.

"Deben permanecer unidos y ser ejemplares por el bien de la imagen de la institución. Son una fuerza, una fuente de esperanza y el nuevo rostro de la nación", declaró Fils-Aimé.

El funcionario reconoció que esta nueva generación llega en un momento crucial de la historia del país.





Aprovechó la ocasión para enviar un mensaje claro: "Haití no perecerá. Pedimos a la población que mantenga la calma, porque el Estado jamás cederá ningún territorio que caiga en manos de delincuentes", asegurándoles que el gobierno continuará su lucha contra las bandas criminales.

La oficina del primer ministro garantizó que todas las fuerzas de seguridad y unidades especializadas serán movilizadas para erradicar a los delincuentes. También recalcó que el Estado persigue a todas las personas que financian a delincuentes.

No escatimarán recursos

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier, elogió la valentía y la tenacidad de los nuevos agentes de policía que se han incorporado a la institución a pesar de los riesgos y desafíos actuales en materia de seguridad.

Esta nueva promoción, afirmó, fortalecerá la capacidad operativa de la policía en cuanto a personal y recursos logísticos. Prometió que el gobierno no escatimará esfuerzos para dotar a la Policía Nacional de los recursos necesarios para combatir la inseguridad.

La ceremonia tuvo lugar en presencia del ministro de Defensa, Mario Andrésol, representantes del cuerpo diplomático, representantes de las Fuerzas Armadas de Hungría (FAD´H), entre otros.