Cinco años después, la Policía de Haití vuelve a entrar a un barrio controlado por las pandillas

Fotografías difundidas por la Policía Nacional de Haití (PNH) muestran vehículos oficiales patrullando las calles de Village de Dieu durante el operativo realizado el lunes 1 de junio contra la banda 5 Segonn, liderada por Johnson André, alias "Izo". ( FUENTE EXTERNA )

La policía haitiana ingresó por primera vez en cinco años a Village de Dieu (La aldea de Dios), uno de los barrios más peligrosos y controlados por pandillas en Haití y en toda la región del Caribe, en una operación dirigida contra la poderosa banda "5 Segonn" (5 segundos), liderada por Johnson André, alias "Izo".

La intervención fue realizada el lunes 1 de junio por unidades especializadas de la Policía Nacional de Haití (PNH), calificó el operativo como un hecho simbólico debido a que marca el regreso de las fuerzas del orden a un territorio considerado durante años un bastión prácticamente inaccesible para el Estado.

"Cinco años después, la Policía Nacional regresa a Village de Dieu en una importante operación", informó la institución a través de su cuenta de Facebook, recordando la masacre ocurrida el 12 de marzo de 2021, cuando cinco agentes de una unidad élite fueron asesinados y desmembrados por integrantes de la banda.

El operativo permitió a los agentes penetrar en el corazón del sector, ubicado en la periferia sur de Puerto Príncipe y considerado una de las principales fortalezas del grupo criminal "5 Segonn".

De acuerdo con fuentes gubernamentales citadas por el periódico Le Nouvelliste, durante la intervención fueron abatidos varios delincuentes y se recuperaron armas de fuego. Algunos presuntos miembros de la pandilla habrían muerto bajo los escombros de estructuras destruidas mediante drones explosivos utilizados durante la ofensiva.

Según un video difundido por las autoridades muestra a un agente de la policía recuperando un fusil de asalto y otras armas junto a los cuerpos de supuestos integrantes de la organización criminal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/sector-519b0304.jpg Fotografías difundidas por la Policía Nacional de Haití (PNH) muestran vehículos oficiales patrullando las calles de Village de Dieu durante el operativo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/banda22-2032f550.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/bandas-2dd95155.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/banda22-e0f74d4b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/casas-c0895029.jpg ‹ >

Un barrio con posición estratégica

Village de Dieu es un barrio costero ubicado en las afueras de Puerto Príncipe. Se le considera un bastión criminal debido a que gran parte de la zona está bajo el control de grupos armados.

Su ubicación estratégica permite controlar parte de la carretera nacional RN-2, una de las principales vías de comunicación entre la capital haitiana y el sur del país. Históricamente, este sector se desarrolló como una barriada popular, similar a una favela , habitado por cientos de familias de escasos recursos.

La zona también ofrece acceso directo al mar Caribe y a rutas utilizadas para el tráfico ilegal de drogas y armas, lo que ha convertido al sector en uno de los puntos más peligrosos para ciudadanos, pero importantes para las operaciones de grupos criminales.

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el grupo "5 Segonn", considerada una de las organizaciones armadas más poderosas de Haití, contaba en 2024 con alrededor de mil miembros tan solo en ese barrio.

Las autoridades y organismos internacionales atribuyen a esta organización delitos como homicidio, secuestro, extorsión, piratería, robo, violencia sexual, tráfico de drogas y armas, obstrucción de la ayuda humanitaria y ataques contra embarcaciones.

Quién es "Izo"

Johnson André, conocido como "Izo", es el líder de la banda y uno de los jefes pandilleros más notorios de Haití. Nacido en 1997, que lo convierte en uno de los criminales más jóvenes de ese país.

Además de dirigir las operaciones criminales del grupo, ha utilizado plataformas digitales para difundir mensajes de intimidación, exhibir armamento de alto calibre y promover la imagen de la organización.

La ONU lo sancionó en 2023 por actividades que amenazan la paz y la seguridad de Haití, mientras que autoridades estadounidenses también lo han vinculado a secuestros y otros delitos transnacionales.

Bajo su liderazgo, "5 Segonn" ha ampliado su influencia territorial y fortalecido sus capacidades militares, llegando incluso a presentarse como una fuerza paramilitar bajo el nombre de "Unidad Táctica Village de Dieu".

André es señalado por el FBI por su presunta participación en el secuestro, a mano armada, de un ciudadano estadounidense en Haití en marzo de 2023, quien fue retenido por la pandilla a cambio de un rescate.

Según la información, el 18 de marzo de 2023, miembros armados de la banda obligaron a la víctima a subir a un vehículo a punta de pistola, fue llevada a Village de Dieu, donde permaneció cautiva durante nueve días, tiempo durante el cual fue golpeada y quemada con plástico caliente.

En un momento dado, André negoció el rescate con la familia de la víctima y fue liberada el 27 de marzo de 2023, tras el pago del rescate y la entrega de otros objetos de valor a la banda.

Así como "Izo", Emanuel Solomon, alias "Manno", es el segundo al mando de "5 Segonn". Figura en la lista de los más buscados del FBI por su presunta participación en el secuestro de otro ciudadano estadounidense en 2021.

De acuerdo con informaciones del FBI, la víctima fue tomada como rehén a punta de pistola y retenida durante aproximadamente 11 días hasta que su familia y amigos en Estados Unidos enviaron un rescate a Haití para su liberación. La pandilla se quedó con el coche y dos teléfonos de la víctima, y finalmente fue liberada el 23 de enero de 2021.

Operativo busca recuperar territorio

Según fuentes consultadas por Le Nouvelliste, la operación del lunes tuvo como objetivo evaluar la resistencia de la banda y comenzar a recuperar espacios dominados durante años por grupos armados. Las autoridades indicaron que lograron neutralizar amenazas en los accesos principales de Village de Dieu, aunque los enfrentamientos continuaron durante gran parte del día. Este operativo representa un avance de las fuerzas de seguridad haitianas en una zona considerada durante años símbolo del poder de las pandillas y de la pérdida de control estatal sobre amplios sectores de Puerto Príncipe.