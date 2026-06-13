Secuestran al inspector general de la policía de Haití

Fotografía de archivo de miembros de la seguridad de Haití mientras enfrentaban a pandilleros en Puerto Príncipe, Haití. ( AFP )

James Boyard, director de gabinete del Ministerio de Defensa de Haití, inspector general de la Policía Nacional y reconocido experto en seguridad, fue secuestrado por hombres armados, según confirmó una persona con conocimiento de la situación.

Se trata del funcionario de más alto rango secuestrado en los últimos años en el país caribeño, donde la violencia de las pandillas continúa agravándose.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a ofrecer declaraciones públicas sobre el caso, confirmó el secuestro este sábado.

De acuerdo con medios locales, Boyard fue capturado el jueves en Bourdon, uno de los pocos sectores de Puerto Príncipe considerados relativamente seguros. Actualmente, se estima que cerca del 70 % de la capital haitiana está bajo el control de la coalición de pandillas Viv Ansanm, designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera en mayo del año pasado.

Además de su labor como politólogo, Boyard tenía entre sus responsabilidades contribuir a la reconstrucción de las Fuerzas Armadas de Haití y participar en la evaluación de la Policía Nacional para impulsar reformas institucionales.

Hasta el momento no se ha informado quiénes están detrás del secuestro ni si los captores han exigido algún rescate.

"Una persona de este rango claramente cuenta con un dispositivo de seguridad muy fuerte", afirmó Diego Da Rin, analista del International Crisis Group.

Según el experto, el secuestro podría indicar una planificación minuciosa e incluso la posible colaboración de alguien cercano al esquema de seguridad de la víctima.

Pandilleros utilizan uniformes policiales

Da Rin también señaló que los secuestros se están registrando cada vez con mayor frecuencia en zonas de Puerto Príncipe que anteriormente eran consideradas seguras. Explicó que integrantes de pandillas suelen utilizar uniformes policiales para detener conductores en operativos falsos.

Asimismo, indicó que los grupos criminales han incrementado los secuestros de personas con doble nacionalidad y de funcionarios públicos, una estrategia que podría estar orientada a obtener rescates más elevados y a disuadir a las autoridades de intervenir en territorios controlados por las pandillas donde mantienen retenidas a sus víctimas.

Recientemente, la policía ha realizado operaciones en Villa de Dios, un barrio marginal dominado por la pandilla 5 Segundos, dirigida por Johnson André, conocido como "Izo" y considerado uno de los líderes criminales más poderosos de Haití.

De acuerdo con Da Rin, algunas víctimas de secuestro han sido trasladadas a esa zona.

En los últimos años, los secuestros de alto perfil han afectado a periodistas haitianos y misioneros internacionales, entre otros. Un informe de la ONU indica que al menos 267 personas fueron secuestradas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la mayoría hombres.

El mismo informe señala que durante 2025 se reportaron 1,268 secuestros, una reducción cercana al 40 % en comparación con los 2,058 casos registrados el año anterior.