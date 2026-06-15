Más de 2,300 personas murieron en Haití en lo que va de año por la violencia de las bandas (ONU)

Haití sufre desde hace varios años una ola de violencia producto del auge de pandillas fuertemente armados. ( EFE )

Al menos 2,300 personas han muerto en Haití desde principios de año a causa de la violencia de las bandas criminales, anunció este lunes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

"En Haití, la violencia de las pandillas ha causado al menos 2,300 muertos, 1,100 heridos y 99 secuestros desde principios de año", declaró Volker Türk ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Haití, el país más pobre de América, lleva años sumido en la violencia de bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

El Alto Comisionado instó a las autoridades a "actuar con rapidez para establecer estructuras judiciales que permitan combatir la impunidad".

También pidió continuar desplegando la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), una misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Cambios bajo cuestionamientos

En septiembre, el Consejo de Seguridad decidió reemplazar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) por la FRG, que podrá contar con hasta 5,500 efectivos uniformados, entre policías y militar.

La violencia en Haití dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos en el primer trimestre de 2026, debido a los ataques de las pandillas y a las operaciones de las fuerzas de seguridad, según un balance presentado este viernes por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país (BINUH).

Impacto de los ataques con drones

El informe precisó que el 27 % de las víctimas fueron causadas por las bandas armadas, el 69 % durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las pandillas -con decenas de civiles muertos y heridos, entre ellos niños- y el 4 % restante por grupos de autodefensa y miembros de la población.

Además, al menos 69 personas resultaron muertas o heridas por drones con explosivos, entre ellas cinco niños, según el organismo.