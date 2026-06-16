Secretario general de la ONU visita Haití

Fotografía cedida por la Oficina del Primer Ministro de Haití de su mandatario, Alix Didier Fils-Aimé (i), junto al secretario general de la ONU, António Guterres, durante una visita de solidaridad este martes, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Oficina del Primer Ministro de Haití. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó el martes por la mañana a Puerto Príncipe a bordo de un helicóptero de las Naciones Unidas para una "visita de solidaridad" con Haití.

El país sufre desde hace tiempo una crisis política, económica y de seguridad, pero la situación se ha deteriorado considerablemente en los últimos años, con la actuación de pandillas que multiplican los asesinatos, secuestros, violaciones y el reclutamiento forzado de niños.

Guterres arribó desde Santo Domingo, República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití.

"Se trata de una visita plenamente solidaria", dijo Guterres al llegar, en referencia a la población víctima desde hace años de la brutalidad de las bandas armadas que asolan este país caribeño.

Guterres había visitado Haití por última vez en julio de 2023.

Ahora se reunirá con "hombres, mujeres y niños cuyas vidas se ven afectadas por la violencia", según sus servicios.

Como resultado de la crisis, cerca de 1.5 millones de personas se encuentran actualmente desplazadas en Haití, sobre una población de unos 11 millones de habitantes, y más de 5 millones están en situación de grave inseguridad alimentaria, según la ONU.

El plan de ayuda humanitaria de Naciones Unidas para 2026, por 880 millones de dólares, está financiado en menos de una cuarta parte, justo cuando comienza la temporada de huracanes.

En este contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió en septiembre sustituir la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), dirigida por Kenia, mal equipada y objeto de críticas, por una Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG) más robusta.

Esta nueva fuerza, en despliegue, podrá contar con hasta 5,500 efectivos uniformados, policías pero también militares, a diferencia de la MMAS. No es una misión de mantenimiento de la paz de la ONU.

Recientemente, las operaciones de las fuerzas del orden -que implican a la policía haitiana asociada a ataques con drones llevados a cabo por empresas privadas extranjeras- y las acciones de los grupos de autodefensa, han logrado frenar la expansión de las bandas que controlan 90% de la capital, según el último informe de los expertos designados por el Consejo de Seguridad, publicado en abril.

"La violencia de las bandas ha causado al menos 2,300 muertos, 1,100 heridos y 99 secuestros desde principios de año", declaró el lunes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.