Haití centra la agenda de la 56 Asamblea de la OEA en Panamá

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, habla durante la 56 Asamblea General de la OEA este lunes, en Ciudad de Panamá (Panamá). ( EFE )

La fiebre por el Mundial de Fútbol y la expectativa regional por los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia marcaron ayer el inicio de la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá. Sin embargo, entre los múltiples asuntos de la agenda, Haití emergió como uno de los temas prioritarios de las discusiones.

La importancia otorgada a la crisis haitiana quedó reflejada tanto en las declaraciones del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, como en la agenda oficial de la República Dominicana, con la visita del canciller Roberto Álvarez para insistir en la necesidad de que la comunidad internacional mantenga su respaldo a la nación vecina.

La preocupación por Haití también ocupó un lugar destacado en la conferencia de prensa inaugural de la Asamblea. Ramdin recordó que la OEA presentó un evento dedicado al apoyo internacional al país y destacó la cooperación que Panamá brinda en áreas hospitalarias y médicas.

"El apoyo a Haití debe estar guiado por las prioridades y el liderazgo de los propios haitianos", afirmó el secretario general, quien exhortó a los Estados miembros a respaldar la hoja de ruta impulsada por la organización para alcanzar la estabilidad y la paz.

Ramdin subrayó que la seguridad constituye el principal desafío para Haití y advirtió que sin avances en ese ámbito será imposible consolidar otros objetivos institucionales. En ese sentido, valoró el respaldo financiero de la Unión Europea, que destinó 11.6 millones de dólares a la OEA para la instalación de cinco bases operativas avanzadas orientadas a fortalecer la seguridad en territorio haitiano.

Elecciones

"Necesitamos elecciones lo antes posible para que Haití cuente con un gobierno legítimamente elegido y pueda seguir adelante", sostuvo.

Horas antes, durante el encuentro "Sociedades más seguras: cooperación entre la Unión Europea y la OEA sobre Haití", Ramdin reafirmó el compromiso conjunto de ambas organizaciones para apoyar a esa nación en materia de seguridad, gobernanza democrática y desarrollo sostenible.

En un mensaje dirigido a la comunidad internacional, el secretario general destacó que Haití, como miembro fundador de la OEA y nación con un papel histórico en las Américas, merece la solidaridad del continente. "Su éxito no es solo una prioridad para Haití; es una responsabilidad hemisférica".