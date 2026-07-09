Embajador de EE. UU. asegura que Haití avanza gracias al despliegue de fuerza contra las pandillas

Fotografía de archivo de miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas de Haití en labores de vigilancia preventiva en las calles de Puerto Príncipe. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que Haití se encamina hacia importantes avances gracias al despliegue de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con un comunicado de la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, el diplomático afirmó, tras reunirse con altos funcionarios del Gobierno y socios regionales durante un reciente viaje a Haití, que el futuro de ese país avanza en la dirección correcta.

Waltz sostuvo que la GSF es una pieza clave del esfuerzo multinacional para abordar los problemas de seguridad que enfrenta esa nación.

La Misión de EE. UU. indicó que el embajador centró su visita en garantizar que esos esfuerzos den resultados, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se prepara para renovar el mandato de la fuerza contra las pandillas en septiembre.

Crisis y violencia en Haití

Asimismo, señaló que el viaje del diplomático estadounidense refleja el compromiso del presidente Donald Trump de enfrentar el aumento de la delincuencia transnacional en la región y, al mismo tiempo, reafirma su dedicación a la paz y la seguridad del hemisferio occidental.

El pasado martes se cumplieron cinco años del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, a manos de un grupo de mercenarios en su residencia privada en la capital haitiana, lo que profundizó la crisis del país caribeño en todos los ámbitos.

El asesinato agravó la crisis de seguridad de Haití, donde unos años antes del magnicidio de Moïse empezaron a surgir y a consolidarse bandas armadas a causa de la crisis política y económica que atravesaba el país.

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Despliegue de la GSF

En los años que siguieron al magnicidio, las bandas criminales han llegado a dominar la mayor parte de Puerto Príncipe, ciudad que actualmente controlan en alrededor del 75 %, además de extenderse hasta los departamentos de Centro y Artibonito.

La violencia de bandas en Haití en lo que va de año ha causado al menos 2,310 muertos y 1,106 heridos, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En abril de este año, Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) creada en 2025 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sustituye a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.

La misión de la GSF cuenta actualmente en Haití con al menos 450 agentes procedentes de Chad, de un total estipulado de 5,500 miembros que se espera que lleguen al país caribeño progresivamente.

Desde octubre de 1990 hasta la actualidad, Haití ha sido escenario del despliegue de más de una decena de fuerzas o misiones de apoyo, mantenimiento, consolidación de la paz, seguridad o estabilización.

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