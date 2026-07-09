Un contingente de Sri Lanka se suma a la fuerza antipandillas de Haití
La FRG tiene como objetivo apoyar a la policía haitiana en la lucha contra grupos armados que controlan áreas clave de Puerto Príncipe
Un contingente de Sri Lanka arribó a la capital de Haití para sumarse a la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), respaldada por la ONU, anunció un portavoz el jueves.
No se divulgó el número de miembros del grupo recién llegado.
"Un contingente arribó a Puerto Príncipe anoche. Por razones de seguridad operativa, no revelamos el número de tropas", dijo un portavoz a la AFP.
- Se esperan más refuerzos "en las siguientes semanas", agregó.
Eventualmente, la fuerza internacional consistirá de 5,500 uniformados, entre oficiales de policía y soldados, y 50 miembros civiles.
Composición de la FRG
En septiembre pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió reemplazar la mal equipada y criticada Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), dirigida por Kenia.
Según el portavoz, ahora hay seis países con representación en la FRG: El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Chad y Sri Lanka.
La misión de la FRG es apoyar a la policía haitiana para frenar la expansión de grupos armados que hoy controlan parte significativa del área metropolitana de Puerto Príncipe y varias vías principales en el país.
También tiene el deber de asegurar la infraestructura estratégica, ayudar a restaurar la seguridad pública y crear las condiciones necesarias para que haya elecciones.