Un contingente de Sri Lanka se suma a la fuerza antipandillas de Haití

Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) en Haití. ( FUENTE EXTERNA )

Un contingente de Sri Lanka arribó a la capital de Haití para sumarse a la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), respaldada por la ONU, anunció un portavoz el jueves.

No se divulgó el número de miembros del grupo recién llegado.

"Un contingente arribó a Puerto Príncipe anoche. Por razones de seguridad operativa, no revelamos el número de tropas", dijo un portavoz a la AFP.

Se esperan más refuerzos "en las siguientes semanas", agregó.

Eventualmente, la fuerza internacional consistirá de 5,500 uniformados, entre oficiales de policía y soldados, y 50 miembros civiles.

Composición de la FRG

En septiembre pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió reemplazar la mal equipada y criticada Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), dirigida por Kenia.

Según el portavoz, ahora hay seis países con representación en la FRG: El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Chad y Sri Lanka.

La misión de la FRG es apoyar a la policía haitiana para frenar la expansión de grupos armados que hoy controlan parte significativa del área metropolitana de Puerto Príncipe y varias vías principales en el país.

También tiene el deber de asegurar la infraestructura estratégica, ayudar a restaurar la seguridad pública y crear las condiciones necesarias para que haya elecciones.