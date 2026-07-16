¿A qué regresó Michel Martelly a Haití?

El expresidente haitiano Michel Martelly regresó a Puerto Príncipe sin explicar públicamente las razones de su viaje. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente haitiano Michel Martelly regresó a Puerto Príncipe sin explicar públicamente las razones de su viaje, pero su llegada coincide con una citación judicial para ser interrogado dentro de la investigación complementaria sobre el asesinato del también exmandatario Jovenel Moïse.

La comparecencia ante la justicia es, hasta el momento, la explicación más concreta de un retorno que también incluye reuniones con antiguos aliados políticos, según personas cercanas al exgobernante.

No existe, sin embargo, confirmación de que Martelly haya viajado exclusivamente para presentarse ante el juez ni de que pretenda anunciar su regreso formal a la actividad política.

Martelly, quien reside en Miami, llegó el miércoles 15 de julio a Puerto Príncipe en un vuelo de Sunrise Airways procedente de Cabo Haitiano, luego de hacer escala en República Dominicana.

Después de permanecer en el salón diplomático de la terminal Guy Malary, salió en una caravana de vehículos negros con dirección a su residencia en Pétion-Ville.

Llegada de Martelly

Un grupo de simpatizantes lo recibió con fotografías, consignas y una banda musical tradicional haitiana. La convocatoria fue más modesta que las concentraciones que el cantante y político acostumbraba generar durante sus años de mayor popularidad.

"Kenbe la. Me alegra estar aquí", se limitó a expresar el exmandatario, sin responder cuánto tiempo permanecerá en el país ni cuál será su agenda completa.

Un juez de la Corte de Apelación de Puerto Príncipe ordenó que Martelly fuera escuchado como parte de una ampliación de la investigación sobre el asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia privada.

Una orden judicial fechada el 5 de junio había fijado inicialmente su comparecencia para el 18 de ese mes. El documento no detalló qué información busca obtener el magistrado ni estableció la condición procesal de Martelly dentro del expediente. Hasta ahora, el expresidente no ha sido acusado ni imputado por el magnicidio.

Su posible declaración cobra relevancia porque Martelly escogió a Moïse como su sucesor político y ambos pertenecieron al Partido Haitiano Tèt Kale, conocido por sus siglas PHTK. El proceso judicial intenta esclarecer responsabilidades todavía pendientes cinco años después del asesinato.

Martelly ya había regresado a Haití aproximadamente tres años atrás por asuntos relacionados con la misma investigación, de acuerdo con Associated Press. Su nueva presencia ocurre mientras las autoridades judiciales vuelven a interrogar a antiguos funcionarios y otras figuras que tuvieron vínculos políticos o institucionales con Moïse.

¿También busca reorganizar a sus aliados?

El componente político tampoco pasa inadvertido. Uno de sus antiguos ministros confirmó a Le Nouvelliste que Martelly se encontraba en su residencia, donde restablecía los servicios de electricidad e internet, y que tenía previsto reunirse con aliados.

La recepción con símbolos de antiguas campañas alimentó las especulaciones sobre una posible reactivación de su estructura política. Sin embargo, no se ha anunciado una candidatura ni un plan electoral encabezado por el exmandatario.

El PHTK, que dominó buena parte de la política haitiana durante la última década, no registró candidato para las próximas elecciones generales, según AP.

Por tanto, atender el proceso judicial relacionado con el asesinato de Moïse y reencontrarse con dirigentes de su entorno son las respuestas más claras. Cualquier interpretación sobre un retorno electoral sigue siendo, por ahora, una posibilidad sin confirmación pública.

El viaje también ocurre bajo el peso de las sanciones internacionales. Canadá incluyó a Martelly en su lista de sancionados en noviembre de 2022 y Estados Unidos lo designó en agosto de 2024 por acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas y el respaldo a bandas armadas.

La Unión Europea lo sancionó en diciembre de 2025 con congelamiento de activos y prohibición de entrada, bajo la acusación de haber armado y financiado bandas para promover intereses políticos, económicos y territoriales. Estas medidas no equivalen a una imputación contra Martelly dentro del expediente por el asesinato de Moïse.