Haití fija sus primeras elecciones presidenciales en una década para el 13 de diciembre

En mayo, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé reconoció que Haití no reunía las condiciones de seguridad necesarias para votar en agosto. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Electoral Provisional de Haití (CEP) fijó para el 13 de diciembre de 2026 la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, en el que constituye un nuevo intento por devolver autoridades electas a un país que no celebra comicios nacionales desde hace una década.

La jornada incluirá también una consulta para la ratificación popular de cambios propuestos a la Constitución, de acuerdo con el calendario electoral 2026-2027 publicado oficialmente por el organismo.

Una eventual segunda vuelta presidencial y legislativa se celebraría el 21 de febrero de 2027, junto con las elecciones de las colectividades territoriales. Los resultados definitivos de la Presidencia y el Congreso serían publicados el 7 de marzo, mientras que los correspondientes a las autoridades locales se divulgarían el 12 de marzo.

No obstante, las fechas están lejos de estar garantizadas. El CEP advirtió expresamente que el cumplimiento del calendario dependerá de "la existencia de un clima de seguridad aceptable" y de la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para continuar las operaciones electorales.

La advertencia coloca en duda la viabilidad del proceso en momentos en que grupos armados controlan buena parte de Puerto Príncipe y han extendido sus operaciones hacia zonas rurales y departamentos del centro del país. La violencia ha provocado secuestros, asesinatos, desplazamientos, cierre de carreteras y dificultades para acceder a numerosos centros de votación.

Registro de candidatos comenzará en agosto

El cronograma establece que la inscripción de electores, iniciada el 20 de julio, permanecerá abierta hasta el 13 de octubre.

Los partidos, agrupaciones y alianzas políticas tienen hasta el 14 de agosto para completar su registro, mientras que la inscripción de candidatos se desarrollará entre el 20 de agosto y el 2 de octubre.

La campaña de la primera vuelta presidencial y legislativa comenzará el 5 de octubre y concluirá el 12 de diciembre, un día antes de las votaciones.

El CEP también estableció que los observadores y periodistas deberán solicitar su acreditación antes del 18 de agosto. El reclutamiento de supervisores y miembros de los centros electorales se extenderá entre finales de agosto y noviembre.

Las listas electorales deberán publicarse el 13 de noviembre, exactamente 30 días antes de las elecciones.

Tras la votación del 13 de diciembre, el organismo prevé completar la tabulación inicial el día 15 y publicar el 16 de diciembre los resultados de la consulta constitucional.

Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y legislativas serían anunciados el 19 de diciembre. El calendario concede desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero para presentar y conocer las impugnaciones, antes de divulgar los resultados definitivos de la primera vuelta.

Un calendario anterior ya había fracasado

Las autoridades haitianas habían previsto inicialmente celebrar la primera vuelta el 30 de agosto de 2026, pero el proceso fue aplazado debido a la inseguridad.

En abril, el CEP también tuvo que posponer el inicio del registro de votantes, entonces programado para el primer día de ese mes, sin ofrecer inmediatamente una fecha alternativa. En mayo, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé reconoció que el país no reunía las condiciones de seguridad necesarias para votar en agosto.

La publicación del nuevo calendario ocurre después de que las autoridades revisaran el decreto electoral, alcanzaran un acuerdo sobre el presupuesto de las elecciones y reanudaran el registro de votantes.

Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, sostuvo ante el Consejo de Seguridad que esos avances ofrecían una oportunidad para retomar la transición política. Advirtió, sin embargo, que la preparación electoral y la recuperación de la seguridad deben avanzar simultáneamente.

Sin presidente electo desde 2021

Haití no celebra elecciones desde 2016 y permanece sin presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021.

El vacío institucional permitió que las bandas armadas ampliaran su control territorial y debilitaran todavía más la presencia del Estado. La crisis ha obligado a más de 1.5 millones de personas a abandonar sus hogares y mantiene a gran parte de la población bajo amenazas, extorsiones y restricciones de movilidad.

A comienzos de julio, el CEP informó que más de 300 partidos y organizaciones políticas habían sido autorizados a participar en el proceso. Esa elevada fragmentación añade otro desafío a la organización de las elecciones y a la eventual formación de un Gobierno estable.

El Consejo Electoral afirmó que pretende conducir el proceso de manera inclusiva, imparcial y transparente, pero recordó que la responsabilidad no recae exclusivamente sobre el organismo. También requiere la participación del Gobierno haitiano, los partidos, la sociedad civil y los socios internacionales.

El nuevo cronograma establece una ruta concreta hacia la restauración de las instituciones electas. Sin embargo, su ejecución dependerá de una condición que los calendarios anteriores no lograron resolver: garantizar que los candidatos puedan hacer campaña y que los ciudadanos puedan votar sin quedar expuestos al control y la violencia de los grupos armados.