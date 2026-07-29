Haití registra más de 5,500 agresiones sexuales en primer semestre de 2026

La crisis en Haití impacta a la población por las violencias manifestadas en diferentes ámbitos. ( EFE )

Haití ha registrado en la primera mitad de este año más de 5,500 casos de violencia de género, la mayoría violaciones de mujeres y niñas, informó este miércoles la ONU.

Inmerso en una profunda crisis política, social y económica, Haití sufre la violencia de poderosas bandas que se dedican a cometer asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

Las autoridades registraron más de 1,000 casos de violencia de género solo en junio. El portavoz de la ONU, Farhan Haq, alertó de un "aumento alarmante" de este tipo de agresiones.

De las más de 5,500 agresiones sexuales registradas en el primer semestre de este año, más de 3,000 tuvieron lugar entre abril y junio, afirmó.

Las cifras suponen un aumento proporcional con respecto al año pasado, cuando se registraron algo más de 8,000, señaló Haq.

Alrededor de un 70% de los casos de violencia sexual registrados en el primer semestre de 2026 fueron violaciones, muchas de estas perpetradas por pandillas de hombres armados.

Más de la mitad de las víctimas eran mujeres desplazadas.

Desenfreno

Los expertos ya habían dado la voz de alarma sobre la violencia sexual desenfrenada en Haití.

Youri Saadallah, del Consejo Noruego para los Refugiados, advirtió que las mujeres y las niñas estaban "siendo utilizadas como campo de batalla".

La ONU ha desplegado un contingente denominado Fuerza de Represión de Bandas (GSF) tras el fracaso de un grupo militar multinacional liderado por Kenia en su misión de estabilizar el país.

Según la ONU, 1.5 millones de los 11 millones de habitantes del país están desplazados, y más de 5 millones sufren una grave inseguridad alimentaria.