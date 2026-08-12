La fuerza antipandillas amplía su operación fuera de Puerto Príncipe y llega a la zona Artibonito

Transporte de la misión de Fuerza de Supresión de Pandillas. ( FOTOGRAFÍA PUBLICADA POR GSFUERZAHAITI EN X. )

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) amplió por primera vez sus operaciones fuera de Puerto Príncipe con el despliegue de personal de Sri Lanka en Artibonito, una de las zonas de Haití más afectadas por la expansión de los grupos armados hacia el interior del país.

Así lo informó la misión respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir a las bandas armadas.

En una publicación este miércoles en su cuenta en la red social X, la misión destacó que el personal de Sri Lanka comenzará a operar en Artibonite, una de las zonas más afectadas por la expansión de los grupos armados fuera de la capital.

The GSF has completed its first major deployment outside of Port-au-Prince. Sri Lankan personnel will now operate in Artibonite, one of the areas most affected by the spread of armed groups outside the capital.#GSFHaiti #HaitiSecure #Haiti pic.twitter.com/IOHaqDR5qp — Gang Suppression Force - Haiti (@GSForceHaiti) August 12, 2026

Además, la GSF dijo que el fin de semana desplegó soldados en Cité-Soleil y La Saline tras los enfrentamientos armados entre facciones de pandillas que comenzaron el 6 de agosto en la capital haitiana "El GSF está apoyando a la Policía Nacional de Haití para estabilizar la zona y mitigar el daño a civiles e infraestructuras clave", añadió en la publicación.

La FRG, por sus siglas en inglés, fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. La misión cuenta con efectivos, entre policías y militares, y tendrá un mandato inicial de 12 meses.

Impacto en la salud

Haití, el país más pobre de América, enfrenta desde hace años una severa crisis en distintos ámbitos, particularmente por los elevados niveles de inseguridad. Entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año, la violencia dejó 5,519 muertos y 2,608 heridos, según cifras oficiales.

En este contexto, Médicos Sin Fronteras (MSF) informó el pasado 8 de agosto que suspendió nuevamente sus servicios médicos en el hospital materno Isaïe Jeanty, ubicado en el barrio de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, debido a los enfrentamientos entre grupos armados registrados en los alrededores del centro.

La suspensión dejó a miles de mujeres sin acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en una zona de la capital haitiana donde la atención médica ya es muy limitada, de acuerdo con un comunicado de la organización.

En menos de 24 horas, los hospitales de MSF en Cité Soleil y Tabarre recibieron a 27 personas con heridas de bala, lo que llevó a los equipos médicos a activar su plan de respuesta ante víctimas en masa mientras continuaban los enfrentamientos.

Contexto de violencia

La coordinadora general de MSF en Haití, Diana Manilla Arroyo, explicó que los nuevos enfrentamientos comenzaron el jueves 6 de agosto, alrededor de las 2:00 de la tarde, en las inmediaciones de la maternidad Isaïe Jeanty.

El despliegue de la GSF se produce en un contexto de violencia persistente y creciente en Haití, donde las bandas armadas han provocado miles de muertes y desplazamientos durante los últimos años, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

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