Ramdin inicia en Haití contactos centrados en las elecciones y la seguridad

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, anunció en mayo la postergación de las elecciones hasta diciembre, condicionada a que para entonces las autoridades hayan logrado contener a las bandas armadas. ( EFE )

La visita a Haití del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, comenzó a traducirse en reuniones de trabajo sobre el proceso electoral y la crisis de seguridad, los dos asuntos que condicionan los intentos del país de recuperar la normalidad institucional.

Ramdin llegó el domingo 16 de agosto acompañado de la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, y representantes de organismos regionales, internacionales y financieros. Este lunes, la agenda avanzó hacia los preparativos electorales, mientras estaba prevista una reunión ampliada con el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y miembros de su Gobierno.

La agencia haitiana AlterPresse informó este lunes que los integrantes de la delegación interamericana recibieron, tras su llegada, un informe del equipo de Observación y Cooperación Electoral de la OEA sobre el apoyo que presta al Consejo Electoral Provisional (CEP). La propia organización confirmó que el encuentro estuvo dedicado a examinar la asistencia en curso al organismo responsable de organizar los comicios.

El contacto con el componente electoral cobra particular importancia porque la misión se produce en plena preparación de las elecciones previstas para finales de año y en medio de dudas persistentes sobre las condiciones de seguridad necesarias para llevarlas a cabo.

El CEP informó el pasado viernes que concluyó el período de registro de las organizaciones políticas. El proceso terminó con 105 estructuras políticas reconocidas: 88 partidos y 17 agrupaciones. El organismo electoral ha reiterado que pretende desarrollar el proceso bajo criterios de independencia, transparencia, integridad e imparcialidad.

Reunión con el Gobierno

Gazette Haïti informó que la Presidencia haitiana convocó a la prensa para cubrir este lunes una reunión ampliada en el Palacio Nacional entre Fils-Aimé, miembros de su Gobierno y la delegación encabezada por Ramdin. El encuentro forma parte de una agenda que incluye seguridad, elecciones, fortalecimiento institucional, necesidades humanitarias y desarrollo.

A su llegada, Ramdin sostuvo que la misión pretende "escuchar", mejorar la coordinación internacional y convertir la solidaridad con Haití en respaldo concreto a las prioridades establecidas por el propio país. También consideró que Haití atraviesa un "momento decisivo".

HaitiLibre señaló que la delegación fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano por la canciller Raina Forbin, el ministro de Defensa, Mario Andrésol, y el presidente del CEP, Jacques Desrosiers. El medio destacó que las consultas deben servir para evaluar la situación y buscar un acompañamiento internacional "más coherente" y orientado a resultados concretos.

Además de la OEA y Caricom, participan en la misión representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y agencias de Naciones Unidas, entre otros organismos.

Expectativas y críticas

La llegada de Ramdin también ha provocado cuestionamientos en algunos medios haitianos sobre la capacidad de la misión para producir cambios tangibles.

Rezo Nòdwès cuestionó que las declaraciones iniciales del secretario general de la OEA no incluyeran compromisos o exigencias específicas sobre los problemas que enfrenta el país. El medio planteó que el verdadero parámetro para evaluar la misión será determinar qué medidas concretas resultarán de las reuniones y no únicamente las declaraciones diplomáticas. Se trata de una valoración editorial del periódico haitiano.

En otra publicación de este lunes, Rezo Nòdwès recordó los contactos anteriores de Ramdin con las autoridades haitianas y consideró que el impacto concreto de esas gestiones todavía resulta difícil de identificar. La publicación contrapone la reiteración de reuniones sobre seguridad, gobernanza y elecciones con la persistencia de la crisis haitiana.

Otros medios ponen el acento directamente en los comicios. Le Facteur Haïti calificó la visita como una misión marcada por el desafío electoral y destacó que Ramdin llegó acompañado por Barnett y otros altos funcionarios internacionales en momentos en que el CEP avanza en la organización del proceso.

La misión permanecerá en Haití hasta el 19 de agosto. Además de los contactos con el Gobierno y las autoridades electorales, la agenda anunciada contempla conversaciones sobre el restablecimiento de la seguridad, la gobernanza democrática, la asistencia humanitaria y la estabilización socioeconómica.

La relevancia de la visita dependerá, por tanto, de si la amplia representación internacional que acompaña a Ramdin consigue avanzar desde la evaluación de la crisis hacia compromisos verificables, particularmente en los dos frentes que aparecen como inseparables: mejorar las condiciones de seguridad y hacer viable el proceso electoral haitiano.