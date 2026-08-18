Japón financiará 350,000 tarjetas de identificación para haitianos mediante acuerdo con la OEA

Japón financiará la producción de 350,000 tarjetas biométricas de identificación para ciudadanos haitianos como parte de una nueva etapa de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), que busca ampliar el acceso a documentos de identidad y servicios públicos en Haití.

El Gobierno japonés aportará tres millones de dólares para el proyecto, que será ejecutado por la OEA en coordinación con la Oficina Nacional de Identificación (ONI) y las autoridades electorales haitianas.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Japón firmaron un acuerdo de cooperación. El dinero servirá, además, para apoyar el proyecto de Mejora del Acceso a los Servicios Sociales.

De acuerdo con una nota publicada por la OEA, el convenio fue suscrito en la sede de la Oficina Nacional de Identificación (ONI), en Puerto Príncipe, por el secretario general del organismo, Albert R. Ramdin, y el embajador de Japón en Haití, Nishiuchi Kazuhiko.

El acto contó con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, y la ministra de Relaciones Exteriores y Cultos, Raina Forbin, en el marco de la visita de una delegación interamericana de alto nivel al país.

El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, destacó que la cooperación para facilitar el acceso de los haitianos a documentos de identidad constituye una muestra del respaldo de Japón a iniciativas orientadas a fortalecer la estabilidad y el desarrollo del país.

Por su parte, el embajador japonés en Haití, Nishiuchi Kazuhiko, señaló que el proyecto busca fortalecer la identidad legal, mejorar el acceso a servicios públicos esenciales y reforzar las capacidades de las instituciones nacionales, especialmente para las personas que viven en comunidades remotas y vulnerables.

Proyecto de identificación

El proyecto busca ampliar el acceso a la identificación.

Según la OEA, los recursos aportados por Japón serán destinados a la rehabilitación de instalaciones, instalación de equipos, fortalecimiento de capacidades institucionales y necesidades operativas de la ONI.

La iniciativa también busca actualizar el padrón electoral haitiano, mantener la continuidad del registro de ciudadanos y facilitar la producción y entrega de Tarjetas de Identificación Nacional.

Entre las acciones contempladas se encuentra la reducción del número de ciudadanos que esperan por documentos de identificación, así como la ampliación de los servicios móviles de registro en comunidades remotas y vulnerables.

El proyecto también contempla fortalecer la coordinación entre la ONI y el Consejo Electoral Provisional.

Impacto de la cooperación

La contribución japonesa permitirá adquirir 350,000 tarjetas biométricas de identificación en blanco, además de mantener el despliegue de las unidades móviles de la ONI.

Los fondos también serán utilizados para campañas de concienciación sobre la identidad legal y el proceso electoral, mejoras en instalaciones compartidas por la ONI y las autoridades electorales, asistencia para el transporte y otras necesidades operativas.

La OEA indicó que el proyecto permitirá mejorar el suministro eléctrico y la conectividad a internet en oficinas descentralizadas y ampliar los servicios de identificación para poblaciones que actualmente tienen dificultades para acceder a estos documentos.

La nueva etapa de cooperación da continuidad a una iniciativa que comenzó en 2023 con una contribución de 8 millones de dólares del Gobierno de Japón.

De acuerdo con los datos citados por la OEA, esa primera fase permitió registrar a más de 1.07 millones de ciudadanos haitianos en el sistema nacional de identificación. Con ese proceso, el número de personas registradas en la base de datos de la ONI ascendió a aproximadamente 6.55 millones.

Durante el mismo período fueron entregadas más de 1.22 millones de Tarjetas de Identificación Nacional, con lo que alrededor de 5.8 millones de haitianos cuentan actualmente con una identificación nacional válida, según la información suministrada por el organismo regional.

La OEA señaló que estos resultados contribuyeron a fortalecer el sistema de identificación civil, ampliar el acceso a servicios públicos y crear condiciones para una mayor participación ciudadana.

Reuniones interamericanas

El nuevo acuerdo se conoció en el marco de la visita a Haití de una delegación interamericana de alto nivel encabezada por la OEA, que sostuvo reuniones con representantes de la comunidad internacional para abordar el futuro político, económico y social del país.

Según una comunicación de la OEA sobre estos encuentros, participaron representantes de las embajadas de Japón, Canadá, Argentina, España, Francia, Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Brasil, Chile, Bahamas y República Dominicana, además de las Naciones Unidas, la Nunciatura Apostólica, México y el Programa Mundial de Alimentos, entre otros.

Las conversaciones estuvieron centradas en las condiciones necesarias para celebrar elecciones creíbles y legítimas, incluyendo seguridad, estabilidad política, instituciones electorales eficaces y un cronograma electoral claro y realista. También fueron abordadas las necesidades humanitarias, la recuperación económica, la generación de empleos y las oportunidades para los jóvenes.

La OEA indicó que los participantes coincidieron en la necesidad de convertir los planes en acciones coordinadas, con responsabilidades definidas, resultados medibles y liderazgo haitiano.