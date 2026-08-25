Secretario de la OEA condena ataque de bandas en Haití e insta a reforzar fuerza antipandillas

Personas caminan junto a un vehículo incinerado este lunes en el sector de Kenscoff (Haití). ( EFE )

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, condenó este martes el ataque perpetrado por pandillas en un campamento de desplazados instalado en una iglesia de Kenscoff, Haití, que dejó al menos 40 muertos y varias personas desaparecidas.

"Condeno en los términos más enérgicos posibles el brutal ataque perpetrado por bandas criminales en Kenscoff. Ofrezco mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y mi plena solidaridad con las comunidades afectadas y las autoridades locales en estos momentos trágicos", expresó Ramdin en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El funcionario consideró necesario acelerar los esfuerzos internacionales en materia de seguridad para Haití y reiteró su llamado a los Estados miembros y a los socios internacionales para que cumplan sus compromisos de respaldo a la Fuerza Antipandillas.

"La comunidad internacional debe pasar de las promesas a la implementación y a los resultados tangibles", afirmó.

Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque brutale perpétrée par des gangs criminels à Kenscoff. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et toute ma solidarité aux communautés touchées et aux autorités locales en ce moment tragique.



Le coût... https://t.co/2Qdt6NfmgY — Albert R. Ramdin - OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) August 25, 2026

Asimismo, Ramdin advirtió que el costo humano y psicológico de la violencia en Haití es "devastador e inaceptable".

Detalles del ataque

Señaló que, más allá de la destrucción física, el clima permanente de terror deja profundas cicatrices en las comunidades, al privar a las familias de su tranquilidad y a los jóvenes de la esperanza de un futuro seguro.

El ataque en Kenscoff, localidad situada cerca de, Puerto Príncipe, ocurrió la noche del domingo en una iglesia que funcionaba como refugio para personas desplazadas por la violencia.

Según el alcalde de Kenscoff, Massillon Jean, las labores de búsqueda de las víctimas continúan y varias personas permanecen desaparecidas.

Jean explicó a agencias internacionales que miembros de las bandas irrumpieron en el campamento y ejecutaron a varias personas.

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Situación de desplazados

De igual manera también anunció el envío de refuerzos con el objetivo de restablecer la seguridad en Kenscoff, ubicada en las alturas del área suburbana de Puerto Príncipe y escenario de enfrentamientos entre grupos armados que buscan ampliar su control territorial.

Cerca de 1,5 millones de haitianos se encuentran desplazados internamente debido a la violencia, según una estimación publicada en junio por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que advirtió que los ataques no se limitan a la capital.

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